«Para superar la mala racha de resultados, debemos hacerlo todos juntos», apunta Raly Cabral Raly Cabral, en un partido. / Leioa El delantero del Leioa, fichado en pretemporada, reconoce que «hemos perdido nueve puntos que no debemos quitarles importancia, pero tampoco tenemos que hacer un mundo de ello» IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Leioa Jueves, 12 septiembre 2019, 13:40

El delantero de 22 años Raly Cabral es una de las nuevas opciones ofensivas que el Leioa ha incorporado esta nueva temporada procedente del Ourense C.F. del Grupo I de Tercera División. El jugador nacido en la localidad leonesa de Bembibre se formó en las categorías inferiores de la S.D. Ponferradina, donde llegó al equipo juvenil, llegando a entrenar con el primer equipo.

En la temporada 2016/2017, ya como sénior, fichó por el Zamora C.F., club en el que militó una temporada, antes de recalar en el C.D. Barco, donde también prestó servicios durante un curso. La temporada pasada fue jugador del Ourense C.F., donde anotó 10 goles en 33 partidos. Su fichaje por los azulgranas es su primera experiencia en la categoría de bronce del fútbol español.

Una oferta que no dudó en aceptar toda vez que «tenía muy buenas referencias del club, cuerpo técnico y plantilla», reconoce. También la participación en la Copa del Rey resultó un aliciente añadido, ya que «es una competición muy bonita y si hacemos las cosas bien, podemos enfrentarnos ha un equipo de Primera o Segunda, algo muy importante para cualquier jugador de nuestra categoría».

Primer derbi vizcaíno contra el Barakaldo

Pese al pobre arranque de temporada, donde son colistas sin ningún punto en su casillero, Cabral no duda en asegurar que «tomé la decisión de venir para seguir creciendo en mi carrera deportiva y no me he equivocado en absoluto», sentencia. Si bien reconoce sin medias tintas que «no hemos comenzado como nos gustaría, hacemos bien las cosas en los entrenamientos y en algunas fases de los partidos pero los errores nos penalizan mucho. Los resultados no tardarán en llegar», se muestra convencido.

Una mala racha donde han perdido nueve puntos que «no debemos quitarles importancia pero tampoco tenemos que hacer un mundo de ello». La receta para dejar atrás los malos resultados pasa por «hacerlo todos juntos como una piña, seguir trabajando con el mismo esfuerzo e ilusión que hasta ahora».

En el plano personal fue uno de los jugadores más destacados en la última jornada donde acabaron derrotados por 3 a 2 frente al Valladolid Promesas. El joven ariete, que fue de los goleadores visitantes, subraya que «llegué un poco más tarde que el resto de compañeros en pretemporada y me costó arrancar pero me ayudaron mis compañeros y cuerpo técnico. De este último compromiso liguero acabó «con buenas sensaciones pero el no ganar empaña todo».

Cabral se ha fijado como reto para su estancia en el Leioa «aprovechar el año al máximo y disfrutar de esta categoría», sin olvidarse de «ayudar al equipo en todo lo que pueda bien sea con goles, asistencias o mucho trabajo». La próxima jornada vivirá su primer derbi vizcaíno cuando el Barakaldo pise el césped de Sarriena a las 18.00 horas del sábado.