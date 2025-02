Sota: «Se sufre bastante por no poder ayudar a los compañeros» El centrocampista del Leioa solo ha podido disputar el primer partido de la temporada por una lesión en el gemelo que le mantendrá un mes más en dique seco

iñigo sánchez de luna/ Leioa Miércoles, 23 de octubre 2019, 17:38

Fran Sota solo ha podido disfrutar del primer encuentro de esta temporada. Fue contra el Guijuelo el 24 de agosto. Solo cuatro días después, el 28 de agosto, sufrió una rotura en un gemelo en un entrenamiento que le dejará durante tres meses «sin poder hacer lo que más me gusta», lamenta el centrocampista riojano de 28 años. «Se sufre bastante por no poder ayudar a mis compañeros», reconoce.

Con un mes de recuperación todavía por delante -«Me lo tomo con tranquilidad; en esta fase final no voy a forzar»-, el futbolista se ha convertido en su segunda temporada en uno de los pilares del vestuario pese a no poder calzarse las botas. «Voy a los entrenamientos y a los partidos que puedo e intento aportar de otra manera pasando más tiempo con el equipo para darles ánimos y colaborar en todo lo que puedo», afirma.

Sobre la mala situación del equipo, en puestos de descenso con solo cinco puntos, Sota asegura que «es la que es y no nos podemos engañar». A su juicio, este mal arranque de campaña se debe a los «pequeños errores cometidos, porque no estamos haciendo malos partidos». No obstante, reconoce que «las cinco primeras derrotas consecutivas han pesado bastante».

La buena racha iniciada hace encuentros tras lograr la primera victoria frente al Alavés B, se truncó este pasado fin de semana al caer en León ante una Cultural Leonesa «muy potente». «Plantamos cara y estuvimos a punto de conseguir un buen resultado», asegura el jugador

Sota asegura que la receta para salir del bache pasa por «competir como lo estamos haciendo en cada partido y haciéndonos fuertes en casa», una asignatura pendiente hasta el momento, donde han cosechado una victoria, otro empate y dos derrotas.