«Es muy bonito codearse con los grandes», reconoce Gorka Garai Garai conduce la pelota durante el partido ante el Gernika. / Insiga SD Leioa El centrocampista azulgrana ha despuntado por su buena labor y los tres tantos conseguidos en las dos últimas jornadas

El joven centrocampista vizcaíno Gorka Garai ha cobrado un especial protagonismo en las dos últimas jornadas tras estrenar su cuenta anotadora con tres tantos: dos le marcó a la Unión Deportiva Logroñés y otro a la Real Sociedad B, encuentro en el que también vio portería Gorka Luariz. Unos goles traducidos en seis valiosos puntos que permiten a los azulgranas estar en la quinta plaza de la clasificación, rozando los puestos de 'play-off'.

El jugador de 21 años ha militado toda su vida futbolística en el Athletic. Ingresó en Lezama en alevines, y ha ido pasado por todas las categorías hasta llegar al Basconia, en el que jugó las dos últimas campañas en Tercera División, aunque sin poder dar el salto al primer filial roijblanco.

Garai reconoce estar «muy contento desde mi llegada al Leioa», donde «me están saliendo bien las cosas, tengo la confianza del cuerpo técnico y, encima, he marcado tres goles». Además, con las dos dianas conseguidas frente a la escuadra logroñesa logró una marca que no se da de forma habitual en el fútbol: perforar la portería rival en los minutos 1 y 2 del encuentro. «Fue bonito, apenas había tocado el balón y, en las dos primeras, va la pelota para dentro. No sé si será un récord, pero el mío seguro», bromea.

Después de toda una carrera en Lezama, «donde jugué con todos los entrenadores y casi todos los partidos, esperaba que me dieran la oportunidad de llegar al Bilbao Athletic, pero no fue así». Ante esta tesitura, y aunque «siempre tienes la incógnita de cómo irán las cosas fuera de allí», el pasado verano optó por aceptar la oferta del conjunto azulgrana.

Una decisión adoptada ante «la confianza que me dieron Jon Ander Lambea e Iker Bilbao, que iban a mirar el rendimiento de cada jugador entre semana, más que la edad y la experiencia en la categoría. En mi caso, nunca había jugado en Segunda B», recuerda. También, «charlé con jugadores que conocía de antes y me hablaron muy bien del club».

Garai no duda en reconocer que la decisión de ir a Sarriena «ha sido totalmente acertada. Es verdad que tengo mucho que mejorar, pero esto es muy largo». En el plano colectivo, apunta que «estamos muy bien y no es por casualidad. Desde que arrancó la pretemporada, trabajamos mucho. En todos los partidos, excepto frente al Bilbao Athletic, hemos competido a buen nivel».

De la magnífica situación clasificatoria del Leioa, no oculta que «es muy bonito codearse con los grandes». «Ahora tenemos la ilusión de ganar esta jornada al Mirandés y podernos meter en la promoción de ascenso», concluye.