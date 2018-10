De Sarriena al Santiago Bernabéu Óscar García, en una rueda de prensa en Melilla. / UD Melilla El exdelantero del Leioa Óscar García, ahora en el Melilla, se medirá al Real Madrid en Copa del Rey IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Leioa Jueves, 25 octubre 2018, 19:13

En solo una temporada, el exdelantero del Leioa Óscar García pasará de jugar en Sarriena a hacerlo en el Santiago Bernabéu, fruto del emparejamiento copero de su actual equipo, el Melilla, con el Real Madrid. El jugador granadino de 30 años de edad es todo un 'trotamundos' del fútbol. Ha legado a jugar en ligas tan exóticas como las de Dinamarca, Mongolia y Nueva Zelanda, en un dilatada carrera deportiva que comenzó en la cantera del Málaga.

García recuerda su paso por el Leioa con «mucho cariño, es un club donde he estado como en casa». Defendió durante dos temporadas el escudo azulgrana, antes de fichar este pasado verano por el Melilla. Una decisión basada en aspectos meramente familiares. «En Leioa estaba como en casa, pero mi novia estaba embarazada y nos tiraba estar más cerca de nuestras familias al ser padres primerizos».

A su exequipo le sigue en la distancia siempre que puede. «Veo los partidos y resúmenes en su canal de Youtube, y me consta que están haciendo un buen año», indica. Tal es su optimismo sobre el juego desplegado por los pupilos de Jon Ander Lambea que «si siguen así, pueden estar entre los cuatro primeros a final de temporada», afirma categórico.

Ahora, a expensas de recuperarse de un fuerte golpe en la rodilla producido en el encuentro frente al Cartagena, la experiencia en el fútbol melillense no le puede resultar «más positiva». El equipo va primero en el grupo IV de la Segunda B y ha superado tres rondas de la Copa del Rey. «Estamos haciendo un buen año, compitiendo bastante bien», se felicita.

Los 'azulones' están enmarcados dentro de un grupo «muy competitivo, va a ser una temporada muy dura». No en vano, cuentan con rivales con mucha historia en el fútbol español como Recreativo de Huelga o Murcia, que «compiten por los mismos objetivos que nosotros, que es quedar entre los cuatro primeros, o mejor campeones, para contar con más opciones de ascenso», declara ambicioso.

A nivel personal, ha visto portería en tres ocasiones durante el campeonato regular y en una en el torneo del KO. «Es verdad que no he jugado todos los partidos desde el inicio, pero siempre que me han dado la oportunidad, he intentado ayudar al equipo en todo lo que he podido», resalta.

Este primer tramo de competición le ha resultado suficiente para darse cuenta de las diferencias en cuanto estilos de juego en el norte y sur. «Aquí, por la climatología, se tiende a jugar más con balón. Allí el juego es mucho más físico y vertical, al disputarse muchos encuentros en terrenos embarrados», apunta.

Ahora, el caprichoso bombo copero les ha dado la oportunidad de medirse nada menos que al Real Madrid, en doble eliminatoria. El encuentro de ida lo disputarán frente a su afición el día 31 de este mes, mientra que la vuelta esta prevista para el 5 de diciembre, siempre a expensas del apretado calendario 'merengue'.

García considera este emparejamiento «un premio para el club y toda la ciudad, donde llevaba muchos años sin venir un equipo grande», al margen de ser «un reconocimiento a la temporada que estamos realizando hasta este momento». Como cualquier jugador, sueña con pisar el césped del Santiago Bernabéu: «Será muy complicado llegar con vida a este segundo partido, pero será una experiencia para disfrutarla».