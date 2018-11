«Me están saliendo las cosas, pero lo más importante es el equipo», apunta Fran Sota Fran Sota, durante un partido en Sarriena. / Insiga SD Leioa El mediapunta riojano es, con cinco tantos, el máximo realizador del Leioa IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Leioa Martes, 27 noviembre 2018, 19:32

El mediapunta riojano Fran Sota, que esta temporada ha retornado a las filas del Leioa, donde ya militó de 2015 a 2017, se ha convertido en uno de los principales artífices de la buena marcha del equipo. Los azulgranas ocupan la quinta plaza en la clasificación con veinticinco puntos, los mismos que la Unión Deportiva Logroñés, en puestos de promoción de ascenso a Segunda División.

Además, Sota se ha convertido en el principal artillero azulgrana con cinco tantos, a dos de los máximos goleadores del grupo, el 'cachorro' Villalibre, el fronterizo Orbegozo y el riojano Ubis. La última diana la logró la pasada jornada con una espectacular chilena que sirvió para dejar en tablas el derbi de la Margen Derecha ante el Arenas, prolongando la racha de diez encuentros invictos de los de Sarriena.

El jugador, nacido en Aldeanueva del Ebro en 1990, destaca que «estamos compitiendo muy bien todos los partidos» y que «llevamos una buena racha de resultados», apunta satisfecho. A nivel personal, «me están saliendo las cosas, pero lo importante es el equipo y que continúe la buena dinámica como hasta ahora».

Respecto al golazo marcado en Gobela, reconoce que «es el primero que marco de estas características». En su mente mantiene muy fresca la jugada que hizo levantar de sus asientos al buen número de aficionados azulgranas que no se quisieron perder este encuentro de máxima rivalidad vecinal. «Es un centro que pone Mikel y mi primera idea es controlar el balón. Pero veo que si lo hago, Uche me hubiera quitado el esférico. Como recurso instintivo, golpeé con la intención de hacer gol y me salió», explica con modestia.

El tanto tiene la importancia de que sirvió para «mantener la racha de invictos y, además, siempre gusta marcar en un encuentro de estas características, es un plus en un campo tan difícil». Esta dinámica de buenos resultados es «reflejo de que estamos compitiendo bien en todos los partidos, esperamos poder ampliarla en el próximo encuentro frente al Izarra», confía.

Pese al buen número de puntos en el casillero azulgrana, «todavía es pronto para pensar en otros objetivos más allá de la permanencia». «Las segundas vueltas siempre se hacen más complicadas debido a que todos los equipos aprietan aún más», expresa con los pies en el suelo y la veteranía que da tantas temporadas en Segunda B.

Sota, que compagina el fútbol con los estudios de Educación Física, no oculta la motivación que supone codearse con los equipos llamados a luchar por el ascenso. «Es bonito verte ahí arriba pero, repito, lo importante son los puntos». Además, no pasa por alto que «los partidos en casa contra Mirandés y la Unión Deportiva Logroñés los hemos conseguido ganarles», concluye orgulloso.

El jugador riojano abandonó Sarriena para embarcarse en una aventura fallida en el Racing Club de Ferrol. En su carrera deportiva acumula un extenso bagaje por la Segunda División B, ya que ha militado en el filial de Osasuna, Peña Sport, S.D. Logroñés y C.D. Tropezón, al margen de su estancia en Sarriena y el año en tierras gallegas.