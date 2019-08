Primera derrota en Sarriena desde febrero Jon Madrazo, uno de los debutantes del sábado. / Jordi Alemany FERNANDO ROMERO Leioa Lunes, 26 agosto 2019, 18:01

El Leioa no pudo estrenarse con buen pie en la presente campaña. Los hombres de Jon Ander Lambea, en un partido rudo y con pocas concesiones, típico de estos primeros compases, no merecieron caer derrotados ante el Guijuelo. Sin embargo, un destello de Pablo Espina a falta de un cuarto de hora para la conclusión hizo que los tres puntos se escaparan de Sarriena. Se trata ésta de una circunstancia que no se vivía en el feudo azulgrana desde el pasado mes de febrero, en los albores de la segunda vuelta del curso pasado, cuando el Tudelano logró la victoria por 1-2.

Desde entonces, el conjunto de la margen derecha había permanecido invicto en Sarriena, con una hoja de ruta como local prácticamente inmaculada. A pesar del bajón de rendimiento que sufrió el Leioa en esa fase del campeonato liguero, los leioztarras lograron hacer de su campo un fortín. Solo tres equipos pudieron arañar un punto en su paso por las instalaciones azulgranas: Amorebieta, Oviedo B y Arenas. El resto hincó la rodilla ante un Leioa que, descolgado ya de la lucha por el play-off, luchaba por asegurarse una posición copera que finalmente acabó logrando.

Este pasado fin de semana, el Guijuelo, un clásico de la Segunda B recolocado esta temporada en el grupo II, se llevó los tres puntos en un encuentro en el que Lambea lamentó la «falta de fluidez en la salida de balón, sobre todo a la hora de llegar a zonas altas con opción», aunque en líneas generales se mostró «satisfecho con el trabajo» de los suyos en este primer encuentro, que siempre genera «un poco de incertidumbre», más aún ante un rival poco conocido puesto que nunca antes se habían visto las caras.

El técnico de los azulgranas estima que todavía es necesario «ajustar algunos detalles y poco más» en el equipo, «seguir trabajando y dando forma a esto». «Por un resultado no vamos a perder esa ilusión», añadía Lambea tras el encuentro.

102 azulgranas en 2ªB

En este primer duelo oficial de la presente temporada hicieron su debut como jugadores del Leioa cinco hombres: Koldo Berasaluze, Jon Madrazo, Raly Cabral, Marc Baró y Alain Ribeiro, hijo del excancerbero del Athletic Club, Armando Ribeiro. Con ellos, son un total de 102 los jugadores que han defendido los colores de la entidad leioztarra en la División de Bronce durante las últimas seis campañas.