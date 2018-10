SD Leioa Luariz regresa «impresionado» por la pobreza de África de la convocatoria con Guinea Gorka Luariz regresa satisfecho de la convocatoria con Guinea-Ecuatorial. / Insiga SD Leioa «Lo vivido te ayuda a valorar más las cosas que tienes», señala el delantero azulgrana IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Leioa Lunes, 22 octubre 2018, 18:10

El delantero del Leioa Gorka Luariz ha regresado de la convocatoria con la selección de Guinea-Ecuatorial de cara a la clasificación para la Copa de África -un reto complicado al perder los dos partidos frente a Madagascar- con una mezcla de sentimientos que van entre lo deportivo y lo personal. «He tenido la oportunidad de visitar dos países y ver cómo viven», y eso «te ayuda a madurar y valorar más las cosas que tienes».

En el plano deportivo, pese a no conseguir la clasificación debido a que solo pasan los tres mejores terceros -«En nuestro caso existen diez grupos, nosotros solo tenemos tres puntos a falta de jugar frente a Senegal; va a ser muy complicado»-, el jugador azulgrana ha contado con minutos en ambos encuentros.

«En el primero disputé veinte minutos y en el siguiente jugué toda la segunda parte», apunta. Las sensaciones sobre el césped fueron «muy buenas a pesar de las derrotas». De volver a ser convocado para esta ronda definitiva a mediados de noviembre «acudiré sin duda alguna», se sincera.

De toda la experiencia vivida en tierras africanas, se queda sin lugar a dudas con que «Europa es muy diferente a África y hay que valorar mucho lo que tenemos». En este sentido, destaca que «por poco que tengamos, tenemos mucho más que ellos y debemos ser más humildes. Vi mucha pobreza», resume.

De vuelta a casa, tuvo la oportunidad de jugar frente a su exequipo Gernika el pasado fin de semana, al que endosó un gol en los primeros minutos de este derbi vizcaíno. «Ahora están entrando los goles, al principio de temporada se me resistieron. El fútbol es así de caprichoso», afirma con una sonrisa. De hecho, ha visto portería en los dos últimos encuentros con la camiseta azulgrana, aunque «siempre el objetivo pasa por ayudar a mis compañeros, pero si es con goles mucho mejor».

Análisis de su exequipo

Finalmente, se tuvieron que conformar con un reparto de puntos frente al equipo foral. «No era nuestra idea inicial debido a que era un partido importante para sacar los tres puntos, pero no lo conseguimos y nos empataron en el minuto 90, lo peor que te puede pasar», lamenta. Luariz no encuentra explicación al paso atrás que dio el equipo en la segunda parte: «No se por qué, pero inconscientemente nos metimos atrás y no supimos adelantar líneas para tener el balón».

Un panorama «completamente distinto al de la primera parte, donde llevamos la iniciativa». En su opinión «intentamos defender el resultado y eso es muy difícil durante tanto tiempo, siempre hay que buscar el segundo tanto», afirma categórico.

Respecto a su exequipo, Gernika, asegura: «Me sorprende muchísimo que estén penúltimos sin haber ganado un partido». Según su análisis, «prácticamente es el mismo bloque de la pasada temporada y son un gran equipo para estar de la mitad de la tabla clasificatoria para arriba». Sobre su futuro, se muestra optimista. «Tarde o temprano van a conseguir los resultados necesarios para estar en la zona que se merecen», concluye.