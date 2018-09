El Leioa suma un nuevo empate Los azulgranas han logrado salvar un punto en el Ciudad de Tudela. / Insiga SD Leioa Tudelano 1 - 1 Leioa Sota adelantó a los de Lambea, que no pudieron evitar la igualada en el útimo cuarto de hora ISMAEL RUIZ Tudela Domingo, 23 septiembre 2018, 19:37

El Leioa ha cosechado su tercer empate en cinco jornadas, en esta ocasión a domicilio ante el Tudelano. Los vizcaínos han sido superiores ante un rival que no apareció en la primera mitad y se adelantaron en el marcador con el tanto de Fran Sota. En la segunda mitad mejoraron los navarros y lograron la igualada por mediación de David Soto. El Tudelano terminó con diez por la expulsión de Ion Vélez en el minuto 89. Tras esta igualada en tierras navarras, el Leioa se mantiene en la zona media de la tabla con 6 puntos.

En la primera parte el Tudelano empezó muy dubitativo, perdiendo muchos balones y sin ideas. Un mal arranque de los locales, que permitieron dominar al Leioa, que saltó al campo con más ambición que su rival. El conjunto vizcaíno llegó más al área contraria y dispuso de varias ocasiones aunque sin peligro. En el minuto 8, Fran Sota realizó un disparo que se marchó fuera por poco. Fue el primer aviso del jugador del Leioa. Mientras tanto, el Tudelano intentaba generar alguna jugada pero sin éxito.

1 Tudelano Pagola, Meseguer, Diego Royo, Lalaguna, Ion Vélez, Ibai Ardanaz, Adán Pérez, Néstor (Pepe González m.69), Toni Gabarre, Julen Arellano y David Soto. 1 Leioa Iturrioz, Morcillo, Adriá Crespo, Córdoba, Etxeberría, Bengoa (Eguiluz m.72), Monje, Garai, Yurrebaso, Fran Sota (Polanco m.77) y Luariz (Fran Cortés m.60). goles: Goles: 0-1, m.17: Fran Sota. 1-1, m.77: David Soto. árbitro: Marcos Latorre García. Amonestó al visitante Monje y a locales Diego Royo y Julen Arellano. Expulsó con roja directa a Ion Vélez en el minuto 89. incidencias: Ciudad de Tudela. 550 espectadores.

El Leioa poco a poco iba entrando más en escena, cada vez más cómodo sobre el césped del Ciudad de Tudela. Y en el minuto 16 llegaba el gol. La defensa local se durmió y Yurrebaso se hizo con el esférico en la frontal, abrió a la izquierda hacia Fran Sota, que llegó solo al segundo palo y remató ante Pagola para subir al marcador el 0-1.

A partir de ahí se oyeron los primeros pitos de la afición por el mal juego que estaba desplegando el Tudelano. Esto no mejoró el juego de los navarros, que siguieron fuera del partido en la primera mitad, mientras que el Leioa jugaba con comodidad. Las opciones de los navarros pasaban por lanzar balones largos que no encontraban rematador. Irreconocible el conjunto de Tudela en los primeros 45 minutos. El Leioa acabó la primera mitad volcado en campo contrario en busca de un segundo gol que no llegó.

En la segunda parte, el Tudelano salió con otra cara desde el inicio, con más intensidad en su juego y clara intención de lanzarse hacia la portería contraria. En los primeros minutos centró por la izquierda buscando a Ion Vélez, su hombre de referencia. En una de esas acciones, el jugador cabeceó y el balón se marchó rozando el palo. En el minuto 57, ocasión muy clara de Salinas, que se plantó solo ante el portero pero mandó el balón a sus manos. El Leioa también tenía sus opciones en una segunda mitad en la que las fuerzas se habían igualado sobre el terreno de juego. En el minuto 66, el conjunto vizcaíno probó fortuna por medio de Monje pero no pudo superar a Pagola y la mandó fuera.

El Tudelano la intentaba y conseguía premio en el 77 en forma del gol del empate. Su mejor hombre en el partido, Soto, elaboró la jugada, se metió en el área por velocidad y definió por bajo, colando el balón al fondo de las mallas.

El conjunto local pudo hacer el segundo y remontar de esta forma el encuentro. En el minuto 81, Gabarre se plantaba ante el meta, que blocaba con una gran parada. En el minuto 89 los locales iban a sufrir una expulsión, la de Ion Vélez. En un barrullo sin peligro en el centro del campo, el jugador del Tudelano lanzó una patada y le colegiado le mostró la roja directa.

Pero, lejos de servirle de revulsivo, el Leioa sufrió más con la superioridad numérica. El conjunto vasco no supo afrontar la nueva situación y fue el Tudelano el que tuvo ocasiones para matar el partido en el descuento aunque sin éxito. Al final, justo reparto de puntos en el Ciudad de Tudela.