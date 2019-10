El Leioa salva un punto sobre la bocina Jugadores del Leioa, en un momento del partido ante el Calahorra. / Luis Ángel Gómez Los azulgranas lograron remontar un tempranero 0 a 3 en la primera media hora del partido IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Leioa Sábado, 12 octubre 2019, 20:10

El Leioa rescató un punto en los últimos instantes frente a un Calahorra que se mostró letal en la primera media hora con un 0 a 3 a su favor, que no hacía presagiar nada bueno para los locales. El encuentro deparó una primera mitad eléctrica donde los locales lograron dejar la desventaja en un tanto antes del descanso. En el segundo periodo y con un hombre más parecían incapaces de sacar ventaja a esta superioridad hasta que Yurrebaso se inventó un buen remate para lograr la igualada. El técnico azulgrana solo realizó un cambio respecto a la pasada jornada dando entrada en el once inicial a Mikel Pradera en el puesto de Raly Cabral que esperó su oportunidad desde el banquillo.

El partido pronto se le puso cuesta arriba para los locales, cuando sin cumplirse el primer minuto, el colegiado sancionó con pena máxima un derribo de un jugador foráneo dentro del área rival. Jorge Fernández fue el encargado de transformar desde los once metros para lograr uno de los goles más tempraneros de la temporada. Con mucho tiempo por delante, los azulgranas no se descompusieron pese a que de nuevo Fernández pudo ampliar la ventaja riojana en un remate de cabeza pero le salió flojo y centrado.

3 Leioa Iturrioz, Berasaluze, Chirri Monje, Iriondo (Ribeiro, m.85), Yurrebaso, Madrazo (Christian, m78), Marc Baró, Iru, Ibargoien (Cabral, m.64), Pradera y Egiluz. 3 Calahorra Zabal, Iribarren, Cristian, José Ramón Fernández (Ion Echaide, m.69), Carralero (Adrien Goñi, m.59), Kamal, Alberto González, Jorge Fernández, Márquez, Chacopino y Joan Rojas (Sergio Parla, m.46). Goles: 0-1. M.1. Jorge Ferández de penalti. 0-2. M.24. Cristian Fernández. 0-3. M.30. Alejandro Cachopino. 1-3. M.32. Yurrebaso. 2-3. M.36. Pradera. 3-3. M.89. Yurrebaso. Árbitro: Roberto Gonzalo Sánchez del Comité Castellano- Manchego. Amonestó por los locales a Berasaluze, Monje y Eguiluz. Por los visitantes a Joan Rojas, Cristian y Kamal. También.expulsó por doble amarilla al foráneo Chacopino, en el minuto 57. Incidencias: 250 espectadores en Sarriena.

El encuentro trascurría sin un dominador claro pero con mayor sensación de peligro por parte del Calahorra al que el colegiado anuló un nuevo tanto por fuera de juego. Mientras tanto los azugranas eran incapaces en los primeros compases del encuentro llegar con claridad a las inmediaciones de la portería defendida por Nacho Zabal.

Con el paso de los minutos, los pupilos de Jon Ander Lambea se metieron en el encuentro haciéndose con el dominio del esférico. Así sumaron su primer disparo en un lanzamiento lejano a cargo de Madrazo pero no encontró dirección de portería. Cuando mejor lo estaban haciendo los locales recibieron un nuevo mazazo en un saque de esquina culminado con un certero testarazo a cargo de Cristian Fernández.

El equipo dirigido por el exrojiblanco Miguel Sola, parecía sentenciar seis minutos después en una rápido contra ataque finalizado por Chacopino, pero Yurrebaso dio un halo de esperanza a los suyos con cabezazo que se coló tras tocar el poste. En un partido totalmente abierto, Mikel Pradera hizo soñar con un épica remontada al batir con un disparo cruzado a Zabal. En el tramo final de una alocada primera parte, el Calahorra pudo marcar de nuevo en una clara ocasión de Fernando Carralero, que solo y con Iturrioz batido, envió fuera la pelota.

En la reanudación, el panorama no cambió con ambos equipos volcados en el área contraria y a punto estuvo de llegar el cuarto tanto visitante en un centro al que Carralero no llegó a conectar con el esférico por escasos centímetros. Por el bando local, la primera ocasión del segundo periodo nació en las botas de Chirri Monje pero bastante escorado no pudo rematar en condiciones.

El Calahorra para defender su ventaja y con un hombre menos dio un paso atrás cediendo la batuta del juego a los leioztarras que dieron un impulso a su línea ofensiva con la entrada de Raly Cabral. Sin embargo y pese a estar en inferioridad numérica, los riojanos pudieron sentenciar en un remate de Alberto González pero su envío se estrelló en el poste para fortuna de los azulgranas.

Pese al ímpetu local, las ocasiones para lograr la igualada no terminaban de llegar hasta que al filo del tiempo reglamentario, de nuevo Yurrebaso sacó a relucir la calidad técnica que atesora para llevar la igualada al marcador. Un punto que permite a los leioztarras sumar por tercera jornada consecutiva.