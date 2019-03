El Leioa sale goleado de Ellakuri Sandra Espinosa CD Vitoria 3 - 1 Leioa DAVID BLANCO Domingo, 3 marzo 2019, 20:37

Ellakuri fue testigo de un choque entre dos equipos que llegaban con la necesidad de ganar, y que se acabó decantando del lado local gracias a su mayor efectividad en los tiros a puerta. Los de Jon Ander Lambea encadenan de este modo una jornada más sin conocer la victoria, y van seis, una circunstancia que les aleja un poco más de la zona noble de la tabla. Los azulgranas se quedan en octava posición con 39 puntos, 8 del cuarteto de cabeza.

El choque comenzó con el Vitoria más activo, buscando el área de Atangana ante un Leioa que quiso contemporizar y espero atrás. En el minuto 6, llegó el primer tanto del partido. Balón en profundidad sobre Xesc, que cogió la espalda de la defensa y de tiro cruzado batió al meta azulgrana. El gol despertó al Leioa, que reaccionó con rapidez. Yurrebaso se adentró por banda y su pase medido no fue rematado ni por Luariz y Chirri. Poco a poco, los azulgranas se fueron haciendo con el control del partido, y generaron un par de buenos acercamientos por bandas que acabaron en saque de esquina, sin consecuencias en el marcador.

3 CD Vitoria Markel Areitio, Brani, Roger, Kaiser, A. Malón, M. A. Atienza, Miguel Marí (Min. 75, Alain Ribeiro), Angel López (Min. 82; Luis Lara), Jaime Dios, Obieta (Min. 78; Urko), y Xesc Regis. 1 Leioa Atangana, Aguiar, Crespo (Min. 58; Jorge Cortes), Córdoba, Juaristi (Min. 64; Ibrahima), Garai, Sota, Chirri, Magdaleno, Luariz y Yurrebaso (Min. 76; Egiluz). goles 1-0, Min. 6, Xesc; 2-0, Min. 31, Kaiser; 2-1, Min. 33, Magdaleno; 3-1, min. 51, Miguel Marí. árbitro Alonso De Ena Wolf (comité aragonés). Amonestó al local Brani. incidencias Ellakuri, ante 1000 espectadores.

A pesar de esos acercamientos, el Vitoria no se arrugó. Tras otra internada por la banda derecha del ataque, Xesc recogió el centro y golpeó con el exterior, pero un defensor leioztarra taponó su disparo. Al borde de la media hora, doble ocasión para los locales, pero Atangana salvó a los vizcaínos de recibir el segundo tanto con una doble parada con las dos piernas al más puro estilo de un portero de balonmano.

Escasos minutos después, se gestó la jugada del segundo tanto del Vitoria. Robo de balón en el medio campo, apertura del juego hacia Obieta, que entró por banda derecha, y su centro fue desviado a córner. En la ejecución de ese córner, Kaiser se elevó en el área pequeña y con un testarazo materializó el segundo en el minuto 31. Pese al golpe, los pupilos de Lambea no bajaron los brazos y apenas un par de acciones más tarde lograron recortar distancias en el marcador gracias a un gol de cabeza de Magdaleno a centro de Chirri. A partir de ese momento, y hasta el descanso, el partido se equilibró, pero con un Vitoria que cada vez que se acercó a la meta vizcaína dio sensación de peligro.

La segunda mitad se inició como el primer acto, con un Vitoria que llevó la iniciativa del juego. A los seis minutos de la reanudación, los de Fagoaga asestaron el tercer zarpazo. Jaime Dios controló el esférico y puso un envío desde la derecha que Miguel Marí cabeceó al fondo de las mallas. Pudo incluso caer el cuarto prácticamente a renglón seguido, en una acción a la contra en la que Obieta se fue por fuerza entre dos defensas y asistió a Ángel López, que disparó a bocajarro, pero de nuevo Atangana evitó el cuarto con la pierna derecha.

Lambea apostó con sus cambios por reforzar la parcela atacante del equipo, con la entrada de Ibrahima por Juaristi. Por primera vez desde la llegada del delantero senegalés, jugó junto a Luariz y Yurrebaso en el ataque azulgrana. Sin embargo, esa estrategia no tuvo efecto, ya que no llegaron balones en condiciones para que alguno de los tres encarase la portería local. En el minuto 76, Luariz recibió un pase entre líneas y se adentró en el área, pero al ir a disparar cayó al césped en una jugada en la que el colegiado no señaló nada.

En la recta final, Luis Lara, que había entrado en el minuto 82, se coló por el centro y, tras driblar a un defensa, cruzó el esférico ante un Atangana casi batido, pero Aguiar evitó el cuarto en la misma línea de gol.