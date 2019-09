El Leioa mantiene la portería a cero por primera vez esta temporada

La buena imagen ofrecida por el Leioa en Zubieta frente a la Real Sociedad B quedó refrendada este sábado con la victoria por 2 a 0 frente al Alavés B. Este triunfo les permite a los azulgranas estrenar su casillero de puntos y, dato importante, mantener su portería a cero después de cinco jornadas en las que habían encajado trece tantos. «El equipo se ha soltado y ha eliminado el peso de no sumar», aseguró al término del encuentro Jon Ander Lambea, el técnico de los azulgranas. «Es una victoria muy importante por la buena imagen, por haber mantenido la portería a cero y por haber contado con ocasiones», subrayó.

El análisis del entrenador del Leioa incidió en la importancia de la concentración para evitar errores que los adversarios no perdonan y que nos habían costado no sumar ni un punto«. «Realizamos un partido completo con toda la concentración del mundo conscientes de que el rival nos podía hacer daño en cualquier momento», subrayó un Lambea que es muy consciente de la presión que han sufrido sus hombres al verse en el fondo de la tabla. «Es una sensación que no gusta a nadie. Debemos valorar lo logrado por el equipo, no era fácil salir al campo con la ansiedad que nos acompañaba», explicó el que fuera jugador del Athletic.

Con el horizonte un poco más despejado, Lambea considera que esta victoria debe valer para «continuar mejorando; nos ha demostrado que contamos con opciones de sacar adelante los partidos». Su próxima piedra de toque donde poder refrendar esta mejoría será a las 17.00 horas del domingo cuando visiten el feudo del Haro Deportivo. La cita no será fácil, toda vez que los riojanos ocupan la séptima plaza de la clasificación con diez puntos, siete más que los azulgranas. En esta última jornada se impusieron por 0- 2 al Izarra gracias a los tantos de Txema Pan e Ibrahima.