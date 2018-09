El Leioa, a contracorriente en Sarriena Lambea dirige a los suyos desde el banquillo de Sarriena. / Pedro Urresti Segunda B En los dos partidos hasta el momento en casa de los azulgranas, han tenido que ir a remolque, un hecho que para Lambea se trata de algo «puntual» LAURA GONZÁLEZ Leioa Lunes, 17 septiembre 2018, 17:05

Un mes del arranque liguero, eso es lo que se cumplirá en apenas unos días. Un inicio en el que en el caso del Leioa los mejores resultados han llegado lejos de su casa, donde ha firmado su única victoria este curso, al superar 1-2 al Real Unión. Un choque en el que se adelantó Lander Yurrebaso nada más echar el balón a rodar, lo que puso de cara un encuentro que los irundarras lograron igualar pero que Crespo se encargó de volver a decantar a favor de los vizcaínos. También lejos de Sarriena lograron el primer empate de la campaña en su visita a Mareo.

Un punto es precisamente el bagaje con el que cuentan los de la margen derecha en su feudo, donde se ha repetido la misma tónica en los dos encuentros disputados hasta la fecha: muchas ganas y empeño del Leioa pero el rival golpea primero. Esto ha obligado a los de Jon Ander Lambea a tener que remar a contracorriente ante su público, con mejor suerte frente al Calahorra, ante el que, a pesar de fallar un penalti al inicio, lograron igualar en la recta final. El pasado sábado en la visita del Bilbao Athletic fue otra historia. Los dos primeros tantos en la primera media hora marcaron el partido. «En casa siempre quieres sacar los mejores resultados pero hemos tenido dos rivales importantes. Dentro del conjunto estoy satisfecho porque en ambos casos el equipo ha hecho ocasiones de gol, aunque nuestro debe es haber cerrado mejor las del contrario», declaró Jon Ander Lambea tras el choque del sábado, reconociendo que el filial rojiblanco tuvo «demasiada facilidad» cuando se acercaban a la portería local.

El técnico del cuadro azulgrana afirma que quieren «darle la vuelta» a este inicio en casa, pero considera a la vez que se trata de algo «puntual». «Hasta que no vayamos más avanzados el análisis no puede ser que hemos ganado fuera y perdido en Sarriena y nada más». Para Lambea, una de las circunstancias que quizás haya propiciado esto es el hecho de que sus adversarios cada vez les tienen más en cuenta. «El Leioa ha pasado de ser un rival más asequible a uno que ya saben de su potencial. Llevamos tiempo haciendo las cosas bien y tenemos un equipo competitivo. Todos nos examinan mucho y vienen con eso ya bien mirado, proponiéndote otras opciones». Para tratar de evitar esto, el preparador bilbaíno apuesta por tratar de «llevar la iniciativa», aunque reconocer que «no siempre es fácil», «y sobre todo si te meten un gol en los primeros minutos. En el caso del Bilbao Athletic ha sido todo demasiado rápido porque cuando pensábamos que lo teníamos todo controlado y que podíamos estar en zona contraria venía otra contra y nos hacían otro tanto. Han sido tres momentos en los que pasamos de estar en buena situación a no tener nada».

Compromiso firme

El míster del Leioa quiso remarcar que pese a todo se muestra «satisfecho» de la imagen y de las sensaciones que ha transmitido su equipo en este arranque liguero. «Nuestro compromiso siempre es competir, consideramos que bajar los brazos no es una opción. Hemos creado un nuevo grupo con mucha gente del año pasado y ahora tenemos que darle sentido a lo que estamos haciendo. Al principio se notan los pequeños errores, pero compitiendo tienes más opciones en todos los partidos», declaró, pensando ya en el Tudelano, conjunto al que visitan el domingo (17 horas) y que se ha hecho fuerte en casa, no dejando escapar punto alguno aún de su feudo.