El Leioa se conjura para sumar su primera victoria en Sarriena Los azulgranas quieren su primer triunfo ante su afición. / Pedro Urresti Jon Ander Lambea considera que frente a la Gimnástica «podremos tener más protagonismo» que en los dos partidos anteriores en Sarriena IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Leioa Viernes, 28 septiembre 2018, 18:58

El Leioa, después de cosechar un empate y una derrota ante su afición en este arranque de campeonato, se ha marcado como objetivo para el encuentro les medirá este sábado a la Gimnástica de Torrelavega, sumar su primera victoria en Sarriena. El colegiado asturiano, Diego Valdés Díaz, será el encargado de dirigir el encuentro.

El técnico local, Jon Ander Lambea, defiende que «nuestra dinámica está siendo buena, ahora toca asentarnos en casa». «El objetivo pasa por conseguir los tres puntos» de cara a coger «confianza y hacernos fuertes en nuestro campo que, al final, en una temporada sumar como local es lo que da tranquilidad». Después de haber recibido a Bilbao Athletic y Calahorra, «la Gimnástica es un rival ante el que podemos tener más protagonismo».

El conjunto cántabro, recién ascendido tras imponerse en la eliminatoria al filial del Mallorca la pasada primavera, aún no conoce la victoria en este arranque de temporada. A los sendos empates logrados contra el Real Unión Club y el Bilbao Athletic, les acompañan tres derrotas consecutivas frente a Tudelano, Vitoria y el pasado fin de semana ante el Amorebieta.

Unos números a los que no les presta demasiada atención el titular del banquillo de Sarriena: «Logícamente, estos resultados no son buenos y querrán cambiar la dinámica, dar un paso al frente para conseguir la victoria». Lambea es consciente de que tendrán enfrente un rival que «no está haciendo mal las cosas aunque no les acompañen los resultados».

Para poder sumar ese ansiado primer triunfo ante su afición, la clave del partido radica, según Lambea, en que «el equipo que menos errores cometa, va tener muchas opciones de ganar». Así, considera que «nuestro rival no va a arriesgar y, en ese sentido, debemos tener mucho cuidado en las coberturas y seguir manteniendo la intensidad mostrada en los anteriores encuentros».

La buena noticia del vestuario azulgrana será el regreso a la convocatoria de Egoitz Magdaleno, mientras que Iru y Alday continúan en pleno proceso de recuperación. Esta incorporación le permitirá a Lambea contar con dieciocho jugadores a la hora de confeccionar el once inicial que se medirá a la escuadra cántabra.