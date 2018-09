El Leioa busca resarcirse en tierras navarras El Leioa quiere volver a la senda del triunfo en Tudela. / Jordi Alemany Jon Ander Lambea puede contar con toda la plantilla, salvo la duda de Magdaleno y el descarte por lesión de Jon Iru IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Leioa Domingo, 23 septiembre 2018, 19:22

El Leioa visita a las 17.00 horas del domingo el estadio Ciudad de Tudela, donde disputa sus partidos como local el Tudelano, que no aún conoce la derrota ante su afición. El Vitoria cayó por 1-0 y la Gimnástica de Torrelavega hizo lo propio por 2-1, en los dos primeros fines de semana de septiembre. Fuera de casa, por el contrario, los navarros únicamente ha logrado sacar un punto tras perder en Lezama 2-0 en la jornada inaugural frente al filial del Athletic Club y empatar a un tanto este último sábado en Amorebieta.

Al entrenador azulgrana, Jon Ander Lambea, no le «preocupan» los números de su rival como local puesto que «que a estas alturas que no hayan perdido en casa es un poco anecdótico, aún no son estadísticas fiables». Pone más en valor «el gran trabajo que llevan realizando desde la pasada campaña, con una continuidad de proyecto» tanto en el banquillo como en la plantilla, que «es la clave de estos buenos resultados». Lambea define a la escuadra navarra como «fuerte, de calidad y veterana, capaz de manejar bien los encuentros».

Los de Sarriena quieren pasar página del traspiés sufrido frente al Bilbao Athletic, «quizá demasiado abultado para lo que se vio y las sensaciones que tuvimos». En este sentido, el técnico azulgrana reconoce que la semana «se nos ha hecho muy larga para intentar quitarnos este mal sabor de boca». El 'mister' quiere recuperar la «imagen de equipo fiable y ver si fuera de casa volvemos a dar una buena nota, como lo venimos haciendo desde la pasada temporada».

Lambea prevé un partido condicionado por las grandes dimensiones del terreno de juego, que «permite jugar y tener balón, y ellos se sienten muy cómodos con él». A los suyos les reclama «asentarnos en defensa para evitar riesgos y continuar siendo muy agresivos, manejando la pelota en la zona alta ya que contamos con un perfil de jugador para ello». En cuanto a la convocatoria, mantiene la duda de Magdaleno, mientras que Jon Iru continúa en pleno proceso de recuperación.

Tras la disputa de estas cuatro primeras jornadas, el C.D. Tudelano suma siete puntos, que le permiten colocarse en la sexta posición de la clasificación, a únicamente un punto de los puestos que dan acceso al play-off de ascenso y a tres del líder Bilbao Athletic.

Por su parte, los de Sarriena sufrieron la pasada jornada el primer tropiezo oficial de la temporada, con la derrota frente al filial rojiblanco. Con cinco puntos en su casillero, ocupan la duodécima posición, empatados con la Real Unión y los conjuntos B del Real Sporting y del Real Oviedo.