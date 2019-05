El Leioa busca la Copa ante un Barakaldo con los deberes hechos Mireya López Leioa - Barakaldo Los azulgranas quieren despedirse de Sarriena logrando el billete para el torneo copero mientras los fabriles piensan ya en el play-off I. SÁNCHEZ DE LUNA/PERU OLAZABAL Leioa/Barakaldo Sábado, 11 mayo 2019, 18:05

Sarriena acoge este domingo (18:00) un más que entretenido derbi vizcaíno que pondrá en liza a dos conjuntos con miras dispares. Los azulgranas quieren poner el colofón a su temporada como locales logrando una victoria que les dé el pasaporte matemático para la Copa del Rey. Frente a ellos, un Barakaldo con los deberes hechos tras certificar la pasada jornada su presencia en la fase de ascenso a Segunda.

El titular del banquillo de Sarriena, Jon Ander Lambea, confía en acabar la temporada en su feudo «con una victoria que selle el paso matemático» al torneo del K.O. «por méritos propios para poner colofón a una buena temporada en la que hemos cumplido el objetivo inicial, la permanencia, con bastante solvencia», destaca.

Lambea espera un rival que «seguramente alineará a sus jugadores menos habituales». Una situación de la que no se fía. «Eso no quiere decir que lo vayan hacer mal o tiren el partido por la borda, tienen una plantilla con calidad contrastada y el que salga querrá demostrar sus cualidades a su entrenador logrando los tres puntos», advierte. Así lo corrobora su homólogo en el banquillo fabril, Aitor Larrazabal: «Tenemos que seguir compitiendo para no perder los estímulos que nos han traído hasta aquí, no es lo mismo acabar la liga con 18 victorias que con 20».

Para el técnico de Loiu, los choques que todavía tienen por delante sirven como preparación de cara al play-off y resalta la importancia que tiene llegar en buena dinámica a la fase de ascenso. En ese sentido, incide en que «debemos seguir mostrándonos sólidos y seguir en esta línea». «La falta de intensidad y la relajación te lleva a problemas, en el sentido de lesiones o de matices que no nos han ocurrido durante el cómputo de la temporada», amplía.

Jon Ander Lambea califica de «incógnita la propuesta de nuestro rival» en este partido, por lo que «debemos mirarnos a nosotros, realizar un encuentro intenso y competir como lo estamos haciendo a lo largo de toda la temporada», apunta. En definitiva, «tendremos que jugar al cien por cien para ganar». Desde el banquillo fabril, Larrazabal alaba a los leioztarras: «Han hecho una muy buena temporada y siguen peleando por entrar en copa. Por lo tanto, sabemos que es un rival muy complicado y debemos afrontarlo de la mejor manera posible». Larrazabal define al Leioa como «un equipo que juega mucho al ataque, donde ellos tienen muchas bazas».

En cuanto a las posibles convocatorias para este duelo, Lambea podrá contar con toda su plantilla, tras la recuperación de los lesionados Diego Manzano y Egoitz Magdaleno. En el Barakaldo, Larrazabal reconoce que habrá rotaciones y que «los que no han participado asiduamente, tendrán minutos», aunque «el grueso será el que ha venido actuando en los últimos partidos». El técnico gualdinegro no podrá contar con Óscar Prats ni Sergio García por sanción. También serán baja por lesión Manel Royo y Oliver Sarkic.