El Leioa cae ante un Izarra al alza CD Izarra Izarra 2 - 1 Leioa OIER MARTÍN Estella Miércoles, 17 abril 2019, 23:20

El Leioa cayó en su visita a Merkatondoa, feudo del Izarra, en un partido en el que el conjunto de Lambea tuvo que remar con todo contra después de que los navarros se consiguieran adelantar en el primer periodo. Cortés logró equilibrar el marcador ya en el segundo tiempo, pero los azulgranas no pudieron mantener el empate y se terminaron quedando sin premio después de que Valdo volviera a poner por delante a los suyos en los compases finales de la contienda.

Ambos equipos empezaron a mostrar sus intenciones desde los primeros minutos. El primero en pisar área fue el conjunto Izarra, pero una rápida intervención defensiva azulgrana evitó lo que pudo haber sido un tanto tempranero. Atangana tuvo trabajo en el arco, pero el meta cedido desde Lezama hizo gala de sus reflejos y buen porte bajo palos. Primero repelió un misil de Eguaras y, posteriormente, un remate de cabeza de Cabrera.

2 Izarra Iricibar, Eguaras, Eneko, Cabrera, Casado, Cisneros, Sagües (Maestresalas min.86), Hinojosa, Laborda (Alonso min.90), Valdo, Deivid (Albisu min.76). 1 Leioa Atangana, Imanol, Adrian, Mikel Juaristi, Mikel Fernández (Cortes min.63), Jon (Ibrahima min.86), Chirri, Gorka Garai, Lander, Fran, Luariz. goles 1-0, min. 32, Alex Hinojosa. 1-1, min. 69, Jorge Cortes. 2-1, min. 83, Valdo. árbitro Valdes Díaz, asistido por Roberto Álvarez y Pelayo Corgo. Amonestó al jugador local Cabrera y al visitante Cortes. incidencias 750 espectadores en Merkatondoa.

El dominio era de los navarros, que aunque no llegaban a generar peligro claro sí que merodearon con asiduidad el área leioztarra. Tuvo que pasar media hora para ver el primer destello de los azulgranas. Iricibar tuvo que intervenir hasta en dos ocasiones para evitar el tanto de Sota. Aunque poco le duró el cambio de ritmo, ya que en la siguiente jugada llegó el gol de los de Diego Martínez. Un saque de banda largo al área, donde Hinojosa se adelantó a la defensa para enviar el balón al fondo de la portería y colocar el 1-0 con el que se alcanzó el descanso.

La segunda mitad arrancó más pausada, con el juego enzarzado en la zona ancha del campo y poca presencia en las áreas. El Izarra buscó aprovechar las jugadas a balón parado para ampliar su renta, aunque sin suerte. Al Leioa también le costó hilbanar y conectar con sus hombres de ataque. En una de esas escasas aproximaciones, casi el minuto 70, los de Jon Ander Lambea lograron poner las tablas en el marcador. Una contra veloz por la banda izquierda para asistir al revulsivo cambio, Jorge Cortés, que marcó de potente tiro raso ajustado al palo, imposible para Iricibar.

En los últimos minutos, cuando los dos equipos parecían dar por bueno el empate, apareció Valdo para desequilibrar el marcador a favor de los navarros. Atangana no pudo bloquear un duro disparo desde más allá de la frontal, dejando el balón franco para el delantero que, libre de marca, no perdonó. Los jugadores del Leioa reclamaron fuera de juego, pero el colegiado no varió su dictamen y el tanto terminaría por subir al marcador, dejando a los leioztarras sin capacidad de reacción.