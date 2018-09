Lambea (Leioa): «Lo único que nos está faltando es la guinda del gol» El técnico vizcaíno, dirigiéndose a sus jugadores durante el pasado partido. / Pedro Urresti El técnico del conjunto azulgrana se muestra satisfecho del trabajo de sus jugadores en las jornadas iniciales, en las que solo han logrado sumar dos puntos LAURA GONZÁLEZ Leioa Lunes, 3 septiembre 2018, 17:47

Dos jornadas y dos empates, así es como ha arrancado el Leioa este curso. Después de la inicial visita a Mareo, en la que el marcador no se movió ante el segundo clasificado la pasada temporada, el Sporting B, los de la Margen Derecha se estrenaron ante su afición el pasado sábado en una tarde muy calurosa en la que de nuevo la igualada reinó en el marcador. En este caso fue frente el recién ascendido Calahorra, que llegaba con la moral por las nubes tras su primer triunfo en la categoría ante el Amorebieta.

Y ocasiones no le faltaron a los de Lambea para haberse podido llevar los tres puntos en Sarriena. Ya a los dos minutos del arranque el árbitro decretó una pena máxima a favor de los azulgranas, tras un derribo a Luariz en el área, un lanzamiento de Sota que detuvo el portero. «Hubiera cambiado todo el partido, nos hubiera dado confianza, pero hemos seguido insistiendo. Empezamos muy bien posicionados, manteniendo el ritmo, y eso me ha gustado. Tuvimos ocasiones y generamos situaciones de gol, pero no estuvimos acertados». Así fue como resumió el técnico vizcaíno la primera parte ante los riojanos. «En la segunda se ajustaron y fijaron a nuestros dos delanteros (Yurrebaso y Luariz), y eso nos atascó bastante, nos ha costado. Luego llegó su gol de falta y ya tuvimos que arriesgar y mover un poco a nuestros jugadores».

Cuando quedaban unos diez minutos para el final, apareció Xabi Etxebarria, una de las nuevas incorporaciones, para devolver de cabeza la igualada al luminoso en un partido que terminó con el polémico derribo de Iturrioz a Ubis en el área. Una jugada que no pitó el árbitro y en la que el meta local, según le indicó a su entrenador, tocó antes al balón. «Estoy satisfecho porque hemos conseguido ese tanto que por lo menos nos da un punto. Lo hemos intentado hasta el final», resaltó el preparador del Leioa, quien también alabó la fortaleza mental de sus jugadores, que no les dejó en ningún momento bajar los brazos pese al penalti errado y el gol en contra: «Han mantenido el tipo ante un rival fuerte».

Rivales «peleones»

En ese sentido, y analizando las dos jornadas iniciales, Jon Ander Lambea no pudo más que volver a mostrar las buenas sensaciones que le está dejando el equipo, más allá de los resultados. «Lo único que nos falta es la guinda del gol, es lo que más nos está costando, pero no vamos a dejar de intentarlo. Tenemos que ir afinando. En esta categoría todos los rivales somos peleones y queremos ganar, y se está viendo».

Lo que espera el preparador bilbaíno es que, a partir de ahora, el Leioa siga sin conocer la derrota, pero a poder ser puntuando «de tres en tres». «Hemos sido consistentes y estamos haciendo bien las cosas. Con las ganas y la forma de apretar que estamos manteniendo en estos partidos tendremos opciones», aseguró con mucho optimismo. Un acierto de cara a gol en el que seguirán trabajando ya pensando en su próximo compromiso liguero, el que les llevará este domingo hasta Irún para medirse al Real Unión en el Stadium Gal, a las 18 horas, antes de recibir en casa al Bilbao Athletic.