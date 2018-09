Lambea (Leioa): «Lo hemos intentado, pero tres chispazos han resuelto el partido» 01:51 Lambea, en su comparecencia ante los medios después del derbi / El Correo El técnico del Leioa se muestra contento por la respuesta y el compromiso de los suyos pese a verse pronto por detrás en el marcador, lamentando no culminar la reacción azulgrana LAURA GONZÁLEZ Leioa Sábado, 15 septiembre 2018, 20:42

Para Jon Ander Lambea el abultado resultado (1-4) con el que se cerró el primer derbi en Sarriena este curso ante el Bilbao Athletic ha sido «injusto». Sobre todo por su planteamiento valiente, como él mismo destacó una vez que el colegiado pitó el final del encuentro. «Nuestro compromiso siempre es el de competir. Consideramos que bajar los brazos no es una opción y en el mismo descanso, con un 0-3 en contra lo hemos comentado. Nos teníamos que olvidar del resultado y seguir intentándolo, y en ese sentido estoy satisfecho porque los jugadores pese a estar en esa desventaja han seguido llegando, intentándolo, nos han anulado un gol, hemos hecho mucho barullo en el área, córners, faltas...», declaró, dejando claro que sus sensaciones más allá de lo que reflejaba el marcador han sido «buenas». «Compitiendo tienes más opciones en todos los partidos», añadía.

Lo que más le pesó al Leioa fue su falta de definición arriba, ya que fabricó numerosas ocasiones. «Desde el banquillo veíamos que en cualquier momeno podíamos hacer algo, estuvimos bastante tiempo llegando con balones por banda y al final es la calidad en los últimos metros lo que determina el partido», señala el preparador azulgrana. «Hemos tenido un pequeño momento en el que podíamos habernos metido de lleno pero la pegada del Bilbao Athletic ha sido determinante». En ese sentido, Lambea resaltó su planteamiento final, «metimos gente arriba para poder llegar lo más rápido posible» pero lamentó no haber podido culminar esa reacción sobre el verde. «Si no aciertas, los partidos se te van. No hemos tenido esa fortuna. Además, el encuentro se ha roto demasiado pronto, lo que propició que el Bilbao Athletic estuviera más asentado, sabiendo contrarrestar nuestro juego. Nosotros lo intentamos pero en tres chispazos el partido se nos ha ido, lo resolvieron a su favor».