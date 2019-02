Lambea: «El equipo se está mereciendo estar ahí arriba»

Jon Ander Lambea lamentaba que al menos un empate no se fuese para Sarriena en un derbi trepitante ante el Bilbao Athletic: «El equipo se estaba mereciendo estar ahí arriba, a pesar de las dos últimas derrotas», lanza el técnico de la SD Leioa, que destaca que «la imagen ha sido buena del equipo».

«La defensa ha tenido que pelear mucho, a pesar de la derrota hemos tenido muchas ocasiones de gol», comenta Lambea, que no quiso destacar el juego de Ibrahima arriba, autor del gol del Leioa, que estuvo muy activo y que debutaba de su cesión del CD Vitoria. «No solo valoro a Ibra, nos ha dado trabajo, Luariz también, Yurrebaso... Se han desfondado con el apoyo de todo el equipo», señala Lambea.

La decisión de poder de titular a Atangana la explica: «Son dos buenos porteros, Chris ha estao muy bien, ha sido una decisión deportiva, pensaba que era un partido bueno para él». Lambea sigue siendo ambicioso: «Tenemos que aspirar a mejorar y enchufarnos a los de arriba. Esperamos que con estos dos partidos que no se rompa esta goma. Es difícil, pero lo estamos intentando». En Lezama las circunstancias no le favorecieron, pese a la expulsión de Vivian: «Tantas ocasiones de gol, los postes..., pero con la satisfacción del trabajo a nivel ofensivo. Nos ha faltado ese gol pronto al inicio de la segunda parte, pero no ha entrado», protesta Lambea.