Jorge Cortés (Leioa): «Voy a trabajar más duro para que el entrenador cuente conmigo»
El interior izquierdo andaluz solo ha disputado 17 minutos de este campeonato, si bien se lució en el encuentro amistoso frente al Getxo
Jueves, 20 septiembre 2018

El interior izquierdo andaluz del Leioa, Jorge Cortés, por el momento ha entrado poco en los planes de su entrenador, Jon Ander Lambea. Únicamente ha disputado diecisiete minutos frente al Calahorra, en la segunda jornada de Liga, en un duelo que acabó con empate a uno. Una situación que contrasta con su primera temporada con la camiseta azulgrana, en la que jugó 630 minutos repartidos en 21 encuentros y anotó dos tantos.

El jugador de 21 años, lejos de venirse abajo, fue el más destacado del partido amistoso que el lunes les enfrentó al Getxo, anotando el tanto de penalti que les permitió adelantarse en el marcador, si bien su rival igualó el marcador en la segunda parte. En este encuentro, Lambea contó con los menos habituales de su plantilla, uno del filial y varios juveniles.

Cortés reconoce que recuperar la titularidad, aunque sea en un partido no oficial, le sirvió para «tener buenas sensaciones y coger ritmo para estar como el resto de mis compañeros». Esta joven promesa «tenía ganas de disputar un partido completo. Uno entrena para jugar y demostrar sus capacidades» sobre el terreno de juego.

El siguiente objetivo que se ha marcado es volver a entrar en los planes del 'míster'. «Para eso trabajo y, de momento, no me pone, pero voy a hacerlo con más ahínco para poder revertir esta situación», asegura categórico. Al margen de titularidades, respecto a su estancia en Sarriena, dice sentirse «muy cómodo, por este motivo he renovado». En este sentido, no duda en calificar al Leioa como «una familia donde te ayudan tanto en el plano deportivo como en el personal».

En su primera aventura fuera del fútbol andaluz, resalta la diferencia entre ambos estilos de juego. «Aquí es mucho más físico, de saltos y choque, principalmente en las primeras partes», algo a lo que le costó adaptarse en un principio. «Era todo balón arriba y chocar», realidad complicada para un jugador que se define «bastante vertical» y al que le «gusta mucho el uno contra uno, siempre mirando la portería contraria».

Cortés, de cara al futuro, se ha marcado el objetivo personal de «jugar el mayor número de minutos aportando al equipo». En el plano colectivo, pone en primer lugar «la salvación, pero tenemos un colectivo para marcar otros retos más ambiciosos como la Copa del Rey. Aunque no debemos mirar más de la próxima jornada», concluye.