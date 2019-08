«Es importante sumar los tres primeros puntos en casa para coger confianza», advierte Lambea El Leioa recibirá a las 18.00 horas del sábado al Guijuelo en Sarriena, en un duelo inédito para ambos equipos IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Leioa Viernes, 23 agosto 2019, 16:39

Leioa y Guijuelo serán los encargados de dar el 'pistoletazo' de salida a la presente temporada del Grupo II de Segunda B a las 18.00 horas del sábado en Sarriena. Para este choque inaugural el Comité Técnico de Árbitros de la R.F.E.F. ha designado al trío arbitral encabezado por Miguel González Díaz, del Comité Territorial Asturiano, debutante en la categoría.

Será la primera vez que estos dos conjuntos se vean las caras, ya que, a pesar de que los vizcaínos afrontan su sexta temporada en la categoría de bronce; y los salmantinos, la decimoquinta, la confección territorial de la categoría de bronce del fútbol español en dichas temporadas aún no les había enrolado en el mismo grupo.

Como dato curioso, se enfrentan los séptimos clasificados del Grupo II y el Grupo I de la campaña pasada. Por lo tanto, ambos disputarán la Copa del Rey en el presente curso. El conjunto guijuelense certificó su clasificación para la competición del K.O. en la Jornada 36; mientras que los leioaztarras lo hicieron en la 37.

El técnico azulgrana, Jon Ander Lambea, espera con «ilusión» este primer duelo oficial después de una pretemporada donde «hemos ganado en imagen y confianza». Respecto a su rival, no duda en calificarlo como «toda una incógnita», al no haberse medido nunca. No obstante, considera a los salmantinos como «un grupo con buen nivel que ha movido ficha a la hora de confeccionar su plantilla con buenas incorporaciones ofensivas».

Lambea apunta la importancia de «comenzar sumando los tres puntos en casa para ganar confianza» de cara a próximos compromisos. En este sentido, espera un choque «muy igualado donde será determinante el acierto en las áreas». Para no dejar escapar la victoria «debemos mantener la línea de competitividad y sacrificio» de anteriores campañas. El titular del banquillo de Sarriena no podrá contar para este encuentro con Juaresti y Pradera, ambos lesionados.