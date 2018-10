Iker Bilbao (Leioa): «El reto debe ser más ambicioso que la permanencia» Iker Bilbao, saliendo de los vestuarios de Sarriena / Insiga SD Leioa El segundo entrenador y director deportivo del Leioa considera que cuentan con una plantilla «con más calidad técnica en el centro del campo» respecto al año pasado IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Leioa Miércoles, 3 octubre 2018, 17:50

El segundo entrenador y, a la par, director deportivo del Leioa, Iker Bilbao, califica de «positivo» el comienzo de temporada realizado por el equipo azulgrana. «Exceptuando la primera parte del partido frente al Bilbao Athletic, en el resto hemos competido muy bien», apunta. Si bien, admite que «nos falta competir los noventa minutos de partido», y pone como ejemplo el choque de la jornada pasada frente a la Gimnástica: «La primera parte estuvimos mal, pero luego fuimos capaces de darle la vuelta, al contrario de lo sucedido frente al Tudelano». Una situación sobre la que no tiene «muy claro su origen», reconoce.

En su opinión, «el equipo sale a competir bien cada partido, con las ideas claras de lo que debe hacer con y sin balón, pero también el rival juega, y nos cuesta llevar la iniciativa en el juego durante todo el encuentro». Tampoco considera «determinante» el desgaste físico. «Las cargas están controladas por el preparador físico, Gorka Blasco, y en ese aspecto estamos muy bien», señala.

Una de las labores más complicadas para cualquier cuerpo técnico es gestionar los minutos de juego de cada componente de la plantilla. En el caso del Leioa, por ejemplo, aún no ha tenido oportunidad de debutar el guardameta cedido por el Athletic, Atangana. O Polanco, que no ha tenido el protagonismo de anteriores temporadas. Para Bilbao, «las sesiones durante la semana te hacen ver cosas y nosotros intentamos alinear el mejor once posible».

Tampoco pasa por alto el hecho de que «la temporada es muy larga y todos van a contar con minutos. Somos partidarios de realizar rotaciones» en una plantilla compuesta por veintiún jugadores, donde «nadie tiene la titularidad garantizada, siempre va en función de cómo queremos plantear cada partido, conociendo las características del rival».

Iker Bilbao tiene claro que «hasta ahora» el objetivo principal del club ha pasado por «conseguir la permanencia cuanto antes, y este año no va ser una excepción». Aún así, no cierra las puertas a nada. «Veremos en qué jornada conseguimos la salvación y, a partir de ahí, hasta dónde podemos llegar», desgraña. De todos modos, el segundo entrenador azulgrana tiene claro que «el reto debe ser más ambicioso que la permanencia».

Respecto a la plantilla, considera que «tenemos un bloque reforzado respecto a la pasada campaña, con las ideas claras». En su opinión, la mayor diferencia entre ambas temporadas pasa «por el centro del campo, donde el año pasado contamos con jugadores de mayor contundencia y éste con más calidad técnica», subraya.