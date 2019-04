Gorka Luariz recupera la dinamita

Nueve jornadas han pasado para que el delantero del Leioa, Gorka Luariz, volviese a ver portería logrando el tanto de la igualada frente al campeón de la Liga, Racing de Santander. Precisamente, su anterior gol lo marcó al otro equipo cántabro del grupo, la Gimnástica de Torrelavega, en la jornada veinticinco, disputada a mediados de febrero.

Luariz, un fijo en las convocatorias del técnico Jon Ander Lambea, solo no ha podido disputar un encuentro en la presente temporada debido a su presencia con la selección de Guinea Ecuatorial -país de procedencia de su madre-, para jugar dos partidos de la fase de clasificación de la Copa de África. En total, ha jugado un total de 2.323 minutos en los que ha marcado seis tantos.

El jugador, de veintiséis años de edad, ejerce la autocritica a la hora de valorar su aportación al equipo: «De cara al gol no estoy nada bien y me está pesando a lo largo de todo el año». De hecho, cada encuentro en el que no ha visto portería «me lo llevo a casa y le doy muchas vueltas a las ocasiones falladas», señala.

El ariete azulgrana considera que «estoy jugando bien, aportando cosas al equipo, pero a un delantero se le exigen goles». Respecto al juego colectivo, Luariz apunta que «los jugadores de arriba hemos bajado en la segunda vuelta, y principalmente yo». En este sentido, valora que «estamos teniendo menos ocasiones que durante la primera vuelta y no las hemos aprovechado mucho, algo que nos ha costado muchos empates».

Luariz también asegura que «empezamos muy bien la campaña, pero los rivales te estudian, te conocen mucho mejor y son capaces de generarte más peligro». Además, «en la segunda vuelta todos empezamos a luchar por objetivos y los encuentros son más igualados en cuanto al resultado, es muy complicado sumar de tres en tres».

De cara a los tres encuentros que restan para acabar la campaña «independiente de lo que esté en juego, debemos competir al máximo para acabar lo más alto posible en la clasificación», afirma rotundo. Siempre con la Copa del Rey en el horizonte .«Pese a los cambios de la Federación para la próxima temporada, no podemos despistarnos toda vez que nos pisan los talones Amorebieta, Langreo y Calahorra», concluye.