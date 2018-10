Gorka Luariz (Leioa): «Siempre es un orgullo defender el país de mi madre» Luariz bromea durante un entrenamiento. / Insiga SD Leioa El delantero azulgrana está concentrado con la selección de Guinea Ecuatorial para jugar dos partidos de la fase de clasificación de la Copa de África IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Leioa Martes, 9 octubre 2018, 18:54

Gorka Luariz, delantero de la SD Leioa, ya se encuentra en África concentrado con la selección de Guinea Ecuatorial, país de nacimiento de su madre, para disputar dos encuentros oficiales de la fase de clasificación de la Copa África de Naciones contra Madagascar, que se disputarán mañana y el sábado. El combinado guineano está encuadrado dentro de un Grupo A, que ahora comandan Senegal y Madagascar con cuatro puntos tras dos jornadas; Guinea Ecuatorial suma tres y Sudán todavía no ha sido capaz de puntuar.

El jugador, que llegó esta pretemporada a Sarriena, comenzó su carrera deportiva en la cantera de Lezama para luego defender las camisetas de Arenas, Gernika, Zamudio, Tudelano y Cerceda. Ahora le toca afrontar esta convocatoria internacional a los veinticinco años con la «ilusión y orgullo de defender al país donde nació mi madre».

A lo largo de estos últimos años «he sido convocado algunas veces, pero en muchas he declinado acudir. Ahora es el momento de intentar ayudar para ver si podemos sumar los seis puntos», afirma esperanzado. También el pasado mes de septiembre recibió la llamada de Ángel López, técnico madrileño a los mandos de la selección guineana, «pero no pude ir por una lesión en los isquios».

Además, esta convocatoria llega en el mejor momento de la temporada para Luariz, después de marcar dos tantos en Urritxe al Amorebieta. «Llevaba siete jornadas sin ver portería y los delanteros vivimos del gol», asevera. Precisamente, su papel con Guinea Ecuatorial será reforzar la delantera, aunque afirma no saber a ciencia cierta«qué planes tiene el entrenador para mí». «Me preguntó si podía jugar de extremo o mediapunta, lo que estoy seguro voy aportar es trabajo y sacrificio», añade

Pese al orgullo que conlleva jugar a nivel internacional, no pasa por alto el inconveniente que esto le puede acarrear a su club. «Para el Leioa no es bueno perder un jugador en este momento de la temporada. Incluso para mí, que había empezado a meter goles, pero espero que me apoyen y entiendan mi decisión», indica. Precisamente, la entidad azulgrana ha publicado un comunicado expresando que «al margen del contratiempo deportivo que supone perder a nuestro futbolista para el próximo partido liguero, deseamos anunciar el orgullo que nos produce contar con un internacional absoluto en nuestras filas».

Luariz considera que el Leioa «cuenta con una gran plantilla, y cuando uno no puede jugar por el motivo que sea, siempre hay un sustituto que lo puede hacer igual o mejor. Eso se está traduciendo en la clasificación». Ahora confía en que los dos próximos partidos frente al Vitoria y Gernika «podamos sacar el resultado adelante».