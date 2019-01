«Espero sentirme importante», confía Ibrahima Dieng Ibrahima posa junto al presidente leioztarra, Javier Landeta / SD Leioa El último refuerzo azulgrana, cedido por el Eibar, espera contar en Leioa con los minutos que no tuvo en el filial armero IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Leioa Martes, 29 enero 2019, 18:50

El delantero senegalés de 21 años Ibrahima Dieng, cedido por el Eibar, ya ha entrenado con sus nuevos compañeros del Leioa, donde jugará hasta concluir la presente la temporada. Nacido en Thiaroye, cerca de Dakar, comenzó su carrera futbolística en Europa, cuando le fichó el Amorebieta al cumplir la mayoría de edad. Sus cualidades no pasaron desapercibidas para los ojeadores 'armeros', que lo ficharon para su conjunto filial, Vitoria, donde ha permanecido este último curso y medio.

El atacante afronta esta nueva etapa en su carrera «muy ilusionado», con el objetivo de borrar de la memoria una primera vuelta de campeonato donde las cosas «no me han salido como esperaba», reconoce. Ahora confía en entrar en los planes de su nuevo entrenador, Jon Ander Lambea, de cara «a sentirme importante al final de temporada». Respecto a su futuro, lo resume con un escueto «ya se verá».

¿Qué le ha llevado a recalar en el Leioa?

Es lo que quería para poder contar con minutos. En el Vitoria, el primer míster, Igor Gordobil, no contaba conmigo. Además, en el primer tramo de la temporada me rompí la clavícula, casualmente frente al Leioa en Sarriena. Me operaron y estuve dos meses de recuperación. Ahora ya ha pasado lo malo y espero que mi etapa aquí todo vaya bien.

Ha mencionado la lesión. ¿Me imagino que no tendrá un buen recuerdo de Sarriena?

(Risas). La verdad que no muy bueno. Pero ahora seguro que todo va a cambiar y va ser como mi casa. Vengo a darlo todo, y en el futuro ya se verá.

Llega a un equipo en una inmejorable situación.

Así es. Están en una buena dinámica y espero contribuir a que las cosas continúen por el mismo camino.

¿Qué espera aportar al equipo?

Primero, vengo aprender de los mayores, que son delanteros de nivel en la categoría, y estar atento a las instrucciones del míster, Jon Ander Lambea, para saber qué espera de mí y cumplir con sus expectativas.

Ya ha tenido contacto con sus nuevos compañeros. ¿Cómo ha sido el recibimiento en el vestuario?

Muy bueno. A algunos ya les conocía de antes, y ahora iré conociendo a los demás para integrarme lo más rápido posible.

En el plano personal, ¿qué espera de esta nueva etapa?

Sentirme importante al final de temporada para confirmar que tomé una decisión acertada fichando por el Leioa.