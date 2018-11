«En unas semanas sabré la fecha de la operación» Etxebarria despeja un balón aéreo. / Insiga SD Leioa Xabi Etxebarria se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla, lo que le obligará a pasar por el quirófano y perderse el resto de la temporada IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Leioa Martes, 13 noviembre 2018, 17:14

Transcurría el minuto 13 del encuentro entre Leioa y Real Oviedo B, cuando el defensor azulgrana Xabier Etxebarria pugnó por un balón con un atacante asturiano. «Él giró a su izquierda, metí la pierna y noté un fuerte golpe, seguido de un 'crack' y un dolor muy fuerte», recuerda el jugador nacido en Igorre hace treinta años.

En ese mismo momento «pensé que me había roto la rodilla en mil trozos». Después de salir sustituido del terreno de juego, «se me pasó el dolor y tuve una leve esperanza que no fuera tan grave». Una ilusión que saltó en pedazos «cuando la resonancia confirmó que me había roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla».

«Ahora estoy haciendo rehabilitación durante tres semanas. He recuperado algo de movilidad y flexibilidad en la rodilla. Pero todavía tengo que esperar hasta final de noviembre para la cita con el traumatólogo y ver la posible fecha para la operación», cuenta el central, para quien este periodo le está viniendo bien, «sin pensar tanto en la lesión».

En el aspecto anímico, reconoce que «al principio estuve 'jodidillo' pero tampoco le estoy dando muchas vueltas». Ésta es la primera lesión de tanta gravedad para Etxebarria. «En el Barakaldo tuve dos rupturas de vértebra que me apartaron dos meses, pero nada comparable a esta última», lamenta. En este caso reconoce que «son cosas que pasan en el fútbol».

Respecto a su andadura defendiendo la camiseta del Leioa, se encontraba «muy motivado y contento», después de la pasada temporada en Lasesarre, que «no fue la mejor para mí». 'Etxeba', como le conocen en el mundo del fútbol, llegó a su nuevo club con «muchas ilusiones, estaba jugando todo y me encontraba bastante bien».

El central vizcaíno cuenta con otro año más de contrato con la entidad con sede en Sarriena. «Espero estar al cien por cien para el arranque de la próxima pretemporada y realizarla con el resto de mis compañeros», asegura esperanzado.

Respecto a la trayectoria del equipo, apunta que «empezamos con buenas sensaciones pero luego hubo dos encuentros, frente a la Gimnástica y Tudelano, que no estuvimos bien». Ambos partidos supusieron un punto de inflexión para «mejorar la dinámica hasta ahora».

Etxebarria no da excesiva importancia al quinto puesto que ocupan en la actualidad. «Aún es pronto para mirar la clasificación, pero es bueno empezar bien y verte arriba para coger confianza», de cara a siguientes compromisos dentro de un calendario muy exigente.

A lo largo de su trayectoria deportiva, Etxebarria militó en el Zamudio antes de dar el salto a Lezama, donde defendió la camiseta del Bilbao Athletic. Llegó a debutar con el primer equipo rojiblanco, siendo especialmente destacable su titularidad en el encuentro de vuelta de la Supercopa que conquistó el Barcelona en el verano de 2009. Desde entonces, ha jugado en el Amorebieta y, hasta la pasada campaña, en el Barakaldo.