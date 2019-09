Lambea: «Competir frente a rivales potentes en su casa nos debe servir de empujón» El Leioa luchó, pero finalmente no pudo con la Real B. / Pedro Martínez El entrenador del Leioa destaca «terrible esfuerzo» realizado por sus jugadores frente a la Real Sociedad B, ante encajaron la quinta derrota de la campaña IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Leioa Lunes, 23 septiembre 2019, 17:52

El entrenador del Leioa, Jon Ander Lambea, acabó con una sensación agridulce el encuentro frente a la Real Sociedad B, que se saldó con victoria de los realistas y castiga a los de Sarriena con su quinta derrota consecutiva y sin puntos en su casillero. «Pese a perder, a los chavales no les puedo pedir más. Han realizado un esfuerzo terrible pero los detalles nos vuelven a penalizar», lamenta el vizcaíno.

Lambea subraya un hecho tan poco común como es el hecho de marcar tres goles fuera de casas y no obtener rédito alguno. «Es algo que duele mucho y no es un buen balance», reconoce para añadir a continuación que esta derrota, sumada a las otras, «nos hace daño. No tener un punto pese haberlo merecido pesa mucho». No obstante, el titular del banquillo de Sarriena vuelve a recordar que «el equipo ha mostrado un nivel altísimo y tenemos que seguir trabajando por esa línea para que los buenos resultados no tarden en llegar».

Si un aspecto positivo tiene esta derrota son precisamente esos tres tantos anotados ante un equipo del potencial del filial guipuzcoano, segundo en la tabla. «Vernos competir a ese nivel frente a rivales potentes en su casa y con la posibilidad de puntuar hasta el final nos debe servir de empujón», afirma un Lambea convencido de que «venirnos abajo no tiene sentido».

Finalmente, el 'míster' azulgrana no le duelen prendas a la hora de analizar la complicada situación clasificatoria como colistas del grupo: «Perdimos el partido y no hemos sumado ni un punto en cinco jornadas. El equipo esta con ganas de dar la vuelta a la situación, pero todavía no lo hemos conseguido y esa es la realidad». Este próximo sábado a las 18.00 horas recibirán a otro filial, en este caso el Alavés B, que marcha octavo en la clasificación.