«El equipo está dolido porque está haciendo cosas y no está teniendo su recompensa», reconoce Lambea 02:47 El Correo PERU OLAZABAL Leioa Domingo, 24 febrero 2019, 16:32

Jon Ander Lambea asume que continúan en «una dinámica muy complicada», pero afirma tras el empate a cero frente al Amorebieta, que «de juego, de propuesta y de ocasiones, no estamos descontentos». Ha sido un duelo «muy disputado» que «podría haberse ido para cualquiera de los dos», ha expresado, dado a que «el rival nos lo ha puesto muy complicado», aunque «el equipo siempre ha estado en el campo con la opción de poder ganar», ha explicado.

Ha alabado el papel del conjunto rival, del que ha comentado que «la circunstancia de la clasificación sorprende, son jugadores que tienen un nivel de calidad alto y creo que lo han demostrado». En cuanto a su plantilla, ha manifestado que «en el primer tiempo, no hemos estado bien con balón, nos ha costado mucho llegar arriba», por lo que tras el descanso ha optado por un «cambio de sistema»: «hemos optado por lo mismo que ellos y se han generado situaciones no controladas pero sí ocasiones de gol». Han alineado a tres defensas y ha priorizado el «potencial físico arriba» con la salida de Ibrahima y Luariz y ha indicado que «el juego directo no ha dado más opciones».

El Leioa, por lo tanto, arrastra así cinco duelos sin conocer la victoria después de tres derrotas y los últimos dos empates ante Gimnástica de Torrelavega (1-1) y ahora contra el Amorebieta (0-0). A pesar de que esta dinámica les aleje de los puestos de play off, Lambea ha incidido en que «somos un equipo que lo vamos a intentar hasta el final, es complicado pero la ilusión no nos la quita nadie».