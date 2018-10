Duelo de arietes sobre la alfombra de Sarriena Yurrebaso y Etxabe 'pugnan' por el balón en Sarriena. / Mireya López El derbi entre Leioa y Gernika volverá a juntar a dos amigos y excompañeros como Lander Yurrebaso e Imanol Etxabe IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Leioa Jueves, 18 octubre 2018, 19:14

El derbi vizcaíno entre Leioa y Gernika, a las 18.00 horas del sábado, volverá a juntar a dos de los mejores delanteros vizcaínos como son Lander Yurrebaso e Imanol Etxabe, dos antiguos amigos que compartieron vestuario en Sarriena en la temporada del ascenso a Segunda B de los azulgranas, bajo las órdenes de David Movilla, actual técnico del Zamora en Tercera División.

Yurrebaso recuerda de su amigo que «compartimos delantera y estuve muy a gusto con él. Espero que esta semana no ganen y que, a partir de la próxima, sumen muchos puntos», bromea. Por su parte, Etxabe devuelve la 'pulla' con la confianza de que «'Yurre' tenga la pólvora mojada en este partido», siempre entre risas.

Más en serio, el delantero gernikarra reconoce que «jugar en Sarriena siempre es especial y volver nunca es un partido más». El atacante,de 33 años de edad, recuerda «con mucha ilusión las dos temporadas» como azulgrana. «Tengo un recuerdo muy bonito de la gente y lo que vivimos aquellos años», comenta. En la primera se quedaron a las puertas de ascender de categoría, un objetivo cumplido la siguiente campaña en una eliminatoria frente al Varea.

En esa época surgió su amistad con Lander Yurrebaso: «Llegó en el mercado de invierno y juntos conseguimos el ascenso. El se quedó y yo fiche por el Gernika», donde lleva cuatro temporadas de manera consecutiva. «En todo este tiempo hemos mantenido el contacto», apunta.

De su amigo, resalta cualidades futbolísticas como «su capacidad para proteger el balón, su rapidez... en definitiva, es un jugador con mucho peligro». Unas alabanzas correspondidas por Yurrebaso para quien su colega de área se caracteriza por «ser un jugador agresivo, que se mueve muy bien de espaldas y con remate. Es un delantero excelente».

Etxabe no esconde que «llegamos en un momento complicado» a este derbi pero «con muchas ganas de saltar al campo y lograr los tres puntos». El ariete gernikarra apunta que «somos un grupo veterano capaz de mantener la calma y gestionar estas situaciones». En este sentido, considera que «hemos sido merecedores de más puntos, principalmente en los partidos en casa, donde aún no hemos perdido».

Del Leioa resalta su «capacidad para fichar muy bien, formando un grupo que sabe manejar la pelota. El juego en largo también se muestran muy cómodos. Además, en su campo generan mucho peligro porque parecen agazapados y salen muy bien al contra ataque. En definitiva, cuentan con muchos registros».

Por su parte, Yurrebaso no pasa por alto que su rival «no ha ganado aún ningún partido, pero esto no ha echo más que empezar y nosotros estamos obligados a ganar en casa». En el aspecto personal reconoce estar «muy satisfecho, con ganas de hacer una buena temporada en lo personal y colectivo, además ya he podido ver puerta», con el gol marcado ante el Real Unión.

Ambos prevén un «derbi típico, intenso y sin muchos goles, aunque luego nunca se sabe», apunta Etxabe. En su caso, Yurrebaso vaticina que «el equipo que se ponga por delante tendrá mucho a su favor para llevarse los tres puntos».