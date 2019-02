«Me dicen que me parezco a Williams», afirma Dieng

Ibra Dieng, delantero centro senegalés cedido del CD Vitoria, filial del Eibar, a la SD Leioa, tiene a Iñaki Williams como referencia. Como el león, es un atacante muy veloz al espacio, con metros y horizonte por delante, potente de piernas para rebasar a las defensas. «Me dicen que me parezco a Williams, y si todo el mundo te lo dice, por algo será». Desvela el ariete, con un imponente 1'90 de puro músculo, que analiza «todos los partidos de Iñaki con el Athletic, los veo todos y me fijo en sus desplazamientos; estoy aprendiendo de él», se confiesa. Además de a Williams, también tiene a Didier Drogba como otra de sus grandes referencias.

Dieng, que 21 años, es el pequeño de ocho hermanos, que vivía cerca de Dakar, en Leona Thiaroye, un pueblo pesquero. Un día se metió de polizón en un barco que transportaba contenedores rumbo a Tenerife, como si fuera un juego de escondite con el que solía disfrutar con sus amigos del barrio entre los barcos que atracaban, algunos de Bermeo. De ahí, con solo 16 años, se trasladó a Bilbao por medio de la amiga de su madre, e ingresó en un centro de acogida del barrio de San Antonio de Amorebieta. Desde ese lugar, el equipo zornotzarra, con José Félix Gallastegi al mando, lo reclutó para su juvenil y se dio a conocer en el primer equipo de Segunda B.

Se acuerda Dieng de la prueba que le hicieron en Lezama hace un año y medio, justo antes de que el Eibar le echara las redes, en un partidillo entre chicos cedidos o que despuntaban en los clubes convenidos del Athletic en Tercera y Segunda B. Un ensayo en que también participó Diarra, reclutado desde La Txantrea, quien finalmente fue el elegido y que actualmente milita en el Basconia. «Sentí la presión todas esas semanas y me dije que eso no era para mí. Pensé, ¡si todavía no he fichado...! Y fíjate la presión que llevo. Fue solo un partido amistoso y se armó mucho ruido», recuerda Ibra sonriendo de unas semanas de plena ebullición. Ahora vive tranquilo y centrado en el corazón del barrio bilbaíno de Santutxu.

Un gol al Bilbao Athletic, una expulsión ante el Tudelano y 45 minutos ante la SD Amorebieta, su exequipo, este sábado, es el bagaje de Ibra en la SD Leioa, dejando fogonazos de lo que puede aportar al equipo de Lambea: «A ver si cambiamos la racha, que desde que he venido no hemos ganado», desliza quien será internacional con Senegal en verano, donde ha aceptado ir una vez acabada la temporada regular aprovechando su veraneo en la casa familiar de Dakar. «Al ser amistosos, prefiero ahora seguir jugando aquí, si hay competición lo valoraremos», desliza muy maduro Dieng, focalizado en triunfar ligado al balón.