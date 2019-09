Ibargoien: «Estoy contento en lo personal aunque los resultados no terminan de llegar» Iñigo Ibargoien, en un partido. / Leioa El lateral derecho del Leioa ha pasado del ostracismo en las dos primeras jornadas a titular indiscutible en los tres últimos partidos IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA/ Leioa Miércoles, 25 septiembre 2019, 17:05

La experiencia futbolística de Iñigo Ibargoien en el Leioa ha dado un giro de 180 grados en las últimas semanas. Del ostracismo más absoluto en las dos primeras jornadas ha pasado a ser titular indiscutible en las tres últimas, en las que además ha disputado todos los minutos. «Estoy encantado», reconoce el lateral derecho fichado este verano del Les Genêts d'Anglet, perteneciente al Grupo A del Championnat National 3 francés. «Los dos primeros encuentros no jugué, pero venía de realizar una buena pretemporada y sabía que iba ha llegar la oportunidad de debutar», añade.

Con pasado en C.D. Vitoria, filial del Eibar, en el que disputó 19 partidos en Segunda B, el jugador guipuzcoano llegó a prueba este verano a Sarriena sin tener puesto asegurado en la plantilla. «Les gustó mi trabajo y al final he tenido ficha», apunta satisfecho. De su paso la temporada pasada por el fútbol francés reconoce que «fui con mucha ilusión pero es un fútbol que le falta mucha competitividad, es más físico y con menos rigores tácticos«, subraya.

Su felicidad no puede ser completa por la situación del equipo, colista con cinco derrotas en otros tantos partidos. «No podemos dejar pasar más tiempo para puntuar y dejar atrás los malos resultados. Tenemos que aprender para no repetir los mismos errores», subraya. Pese a todo, no pierde el optimismo: «Las sensaciones son buenas. Estamos convencidos que no tener ningún punto no plasma el trabajo que realiza el grupo», analiza. Una dinámica que espera que cambien con la visita a Sarriena del Alavés B. «Vamos a sumar seguro los tres puntos para empezar a despegar», se despide.