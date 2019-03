«Fuera del campo somos amigos, dentro cada uno va a lo suyo» El delantero del Leioa, Lander Yurrebaso, y el ariete de la UD Logroñés, Ander Vitoria, comparten cuadrilla en Igorre, pero en Las Gaunas dejarán la amistad en el vestuario IÑIGO SÁNCHEZ DE LUNA Leioa Jueves, 21 marzo 2019, 16:13

La amistad no conoce fronteras, pero en el fútbol queda apartada durante noventa minutos. Este es el caso del delantero del Leioa, Lander Yurrebaso, y el ariete del la UD Logroñés, Ander Vitoria, dos amigos que se verán las caras sobre el césped de Las Gaunas este domingo. «Compartimos cuadrilla en Igorre y hemos jugado juntos en el Leioa y Barakaldo, pero en este partido cada uno iremos a lo suyo», advierte 'Yurre'.

Es más, pese a la amistad que les une y reconocer que Vitoria «tiene gol», Yurrebaso espera que en esta ocasión se quede con la pólvora mojada y «no nos meta ninguno, así de claro», lanza entre risas. Un deseo recíproco por parte de su colega rojiblanco: «Ya le he dicho que se guarde los goles para el resto de partidos que quedan», si bien no duda en calificar al ariete azulgrana como «uno de los delanteros 'top' de la liga, se maneja a la perfección el juego de espalda y con el balón es muy letal. No sé si le estoy vendiendo demasiado bien», asegura de nuevo entre carcajadas.

Centrados en el encuentro, Yurrebaso califica este partido como «muy atractivo, nos motiva mucho. Esperamos sumar los tres puntos, que supondrían un punto de inflexión» tras las ocho últimas jornadas donde los azulgranas no han conseguido la victoria. Para lograr este objetivo, «debemos dar el doscientos por cien, estando fuertes atrás y marcando alguna de las oportunidades que fabriquemos».

Por su parte, Vitoria está convencido que será un duelo «complicado, y el Leioa cambiará de sistema, pero estamos muy concienciados en sacarlo adelante. Tenemos al Mirandés al alcance de la mano, y con la ayuda de nuestra gente todo es posible». Respecto a su primera temporada en la escuadra riojana, relata que «al principio no conté con muchos minutos, pero ahora las cosas me están saliendo bien. Estamos terceros a punto de conseguir un objetivo muy ilusionante como es jugar por el ascenso».

De su paso por el Leioa, Ander Vitoria guarda un recuerdo «muy bonito, fue la primera temporada en Segunda B. Jugamos la Copa del Rey y nos quedamos a un paso de medirnos con el Real Madrid». Además, señala que «mantengo muy buenos amigos allí y se han consolidado en la categoría». Pese al bache de resultados de su exequipo, no duda al afirmar que «cuenta con margen para luchar por los puestos de arriba»

En este punto, Yurrebaso apunta que «comenzamos muy bien la temporada y en las tres primeras jornadas de 2019 también sumamos los tres puntos, pero ahora estamos inmersos en un bache de resultados más que de juego». Una circunstancia que achaca a la «falta de contundencia en las áreas».

Precisamente, él fue protagonista en el empate 'in extremis' de la pasada jornada en Sarriena frente al Oviedo B, al marcar los dos tantos del Leioa. «Hubiera preferido marcar solo uno y haber ganado», se sincera. Respecto al buen papel realizado durante esta campaña, con ocho dianas que le convierten en el máximo realizador azulgrana, considera que «el contar con minutos y la confianza del cuerpo técnico hace que todo sea mucho más fácil».