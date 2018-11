Leioa y Cultural, con la flecha hacia arriba El Leioa sumó una jornada más invicto en el derbi de Gobela. / Mireya López Resumen 14ª Jornada JAVIER BELTRÁN Bilbao Lunes, 26 noviembre 2018, 16:46

La jornada 14 deparaba dos derbis de lujo, ambos en la parte aristocrática. Un Arenas-SD Leioa resuelto en Gobela con empate a uno en un envite intenso entre dos equipos en dinámica ascendente, y otra equis librada en Lasesarre entre el Barakaldo y el Bilbao Athletic. La Cultural de Durango, fiel a su librillo, despega tras su victoria ante el Tudelano, rival directo, y el Gernika se ancla pese a su notable envite en Miranda.

En Gobela se vivió un derbi vecinal intenso. Un Leioa que suma ya diez partidos invicto, en la mejor racha de los 122 equipos entre Primera, Segunda y Segunda B, coincidiendo con Atlético y Dépor, que empataban y ganaba, respectivamente, en esta última jornada. Azkue marcó en el 66' y Sota, con ya 7 tantos, marcó el golazo del empate de chilena en la jaula, para no torcer esta constante de lujo del equipo de Lambea. «No es casualidad la racha del Leioa, en un partido muy equilibrado, lástima la ocasión Güemes al final. Jugamos dos equipos muy buenos, con las cosas muy claras», lanzó Luaces, que echó de menos algo más de «pausa y fortuna con ocasiones claras». Por su parte, Lambea declaraba: «Estamos en buena dinámica ambos, aunque ellos tenían mejor cogida las medidas del campo. Dimos un paso adelante antes de que se nos fuera el partido. Es un punto positivo, otra semana sin perder», comentó el exleón.

En Lasesarre se disputó un clásico ya en este grupo II de Segunda B. Jon Morcillo adelantó a los cachorros, y el vallecano Sergio Benito empataba para un Barakaldo que sigue en la cúspide, segundo, con 27 puntos, con el Bilbao Athletic que se atasca de nuevo en feudo fabril. Gaizka Garitano sigue haciendo encaje de bolillos con sus alineaciones, con los Sancet, Baqué, Asier Benito, Gorka Pérez, Seguín y Muñoz lesionados.

La Cultural de Durango, que en Lezama ofreció ante el Bilbao Athletic una imagen notable, suma y sigue por cinco jornadas consecutivas. El Tudelano cayó por la mínima en Tabira con gol del omnipresente Ekain Zenitagoia. Un resultado que le permite escalar posiciones y ya opcupa el puesto 17 con 11 puntos, empatado, precisamente, con el Tudelano, y a dos puntos de la Gimnástica, ubicado en zona despejada, y que será precisamente el próximo rival de los de Igor Núñez.

El Mirandés orilló al Gernika cuando se mascaba el empate en Anduva, con tanto de Álvaro Rey en el minuto 88. Un mazazo tras la victoria de la pasada semana en Urbieta ante la Real Sociedad B. «Esa ansiedad por ganar a veces es más perjudicial que beneficiosa. Hemos vuelto a ganar y seguimos sin perder en Anduva. Analizaremos y veremos, pero hemos notado ese nerviosismo de querer ganar. En la segunda parte hemos estado mejor», comentaba al final del envite el técnico del Mirandés, Borja Jiménez, consciente de que el Gernika se resistió y mereció mejor suerte. Un resultado que devuelve al equipo de Urtzi Arrondo al último puesto, con 9 puntos.

Por su parte, la SD Amorebieta empataba 0-0 en tierras navarras ante el Izarra: «Es la primera vez en 14 jornadas que no encajamos, a nivel defensivo hemos estado bien. Un partido que hemos controlado, trabajado, ha salido todo, pero esas ocasiones de la primera parte no las hemos metido», lanzaba Iñigo Vélez de Mendizabal, contento solo a medias. «El Izarra no ha tenido ocasiones claras», lamentaba tras una equis más que merecida. «La idea era venir a ganar, no nos podemos conformar con el empate por los méritos contraídos», remataba el técnico de los azules, empeñado en sacar del sótano de la tabla a su equipo.