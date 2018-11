Urtzi Arrondo: «Hicimos un partido perfecto, pero no nos valió para puntuar» Arrondo tuvo que ver el partido desde la grada de Anduva por sanción. / Avelino Gómez El técnico del Gernika alaba la entrega de sus jugadores en Anduva, donde un gol a dos minutos del final les dejó sin premio FERNANDO ROMERO Gernika Lunes, 26 noviembre 2018, 19:20

La resaca de la decimocuarta jornada de Segunda B deja a un Gernika colista tras la dura derrota sufrida el fin de semana en Anduva. Dura más que por el resultado, un corto 1-0 para los rojillos, por la forma en la que se produjo. Un tanto de Álvaro Rey en el minuto 88 dio al traste con el buen trabajo realizado por los forales, acreedores cuanto menos al empate en un feudo tan complicado como el mirandesista. La sensación generalizada es de que los locales «se escaparon vivos» ante un Gernika que supo anular el juego de los de Borja Jiménez, pero al que un «desajuste» en el tramo final le costó caro.

«Fuimos con otro planteamiento diferente, con otro sistema. Lo sopesamos mucho entre semana. Jugamos con 3 centrales y 2 carrileros, línea de cuatro en el centro y un delantero, para que ellos no llegasen cómodos por las bandas y generasen centros, porque ellos tienen más juego por fuera que por dentro», explica Urtzi Arrondo. «Nos salió perfecto, como lo habíamos planteado, pero no conseguimos puntuar», se lamenta.

El despliegue físico realizado por el equipo fue encomiable, lo que permitió al Gernika incluso disponer de «más ocasiones y más claras que ellos». «Cuando vas a Anduva esperas siempre un partido complicado, donde no vas a tener tantas oportunidades. Los propios jugadores lo comentaban, que si antes del encuentro te dicen que vas a tener tantas y ellos no te van a generar, no te lo crees», reseñaba el preparador de Beasain.

Sin embargo, el triunfo cayó del lado local, que en toda la segunda parte «solo nos creó peligro con un par de contras». «Hubo momentos cerca del final que estábamos hasta pensando que se nos estaban escapando dos puntos. Y mira, al final ninguno», añadía Arrondo apesadumbrado. «Si esto te pasa con 6 u 8 puntos más en la clasificación, lo valoras de otra manera. Pero la urgencia de los puntos te hace irte insatisfecho con una derrota así. Es una pena», resumía el técnico, que tuvo que ver el partido desde la grada por sanción tras ser expulsado la jornada anterior en Urbieta en el duelo ante el Sanse.

El míster no tiene más que palabras de agradecimiento para los suyos: «Es gratificante que el equipo, ante un sistema nuevo, se adaptó y compitió bien. Me da pena por ellos, que acabaron reventados el partido. Me quito el sombrero con ellos». «Ves el partido que hicimos en Miranda, que es un campo muy complicado, y lo pierdes como lo pierdes, no te lo crees. Pero es la realidad», lamentaba.

«El equipo tiene un objetivo claro, que es competir los partidos y poder llegar al vestuario orgullosos, y eso lo pudimos hacer otra vez en Miranda. Hicimos un partido perfecto pero no nos llevamos ningún punto. Hay que estar contentos por el trabajo», insistía el técnico blanquinegro.

A pesar de lo complicado de la situación, Urtzi Arrondo piensa en positivo y no duda al afirmar que «todo esto nos va a valer para mucho. No tengo ninguna duda de que el equipo va a salir para adelante. Cuando estemos mejor en la clasificación, todo lo que estamos viviendo ahora y todo lo que estamos peleando nos va a servir mucho para mejorar y para disfrutar».

Luaces regresa a Urbieta

Pero la derrota no es lo único negativo que se trajo el Gernika de su viaje a Miranda. El esfuerzo realizado ha propiciado que varios jugadores terminaran con molestias, de cuya evolución habrá que estar pendiente. Además, dos jugadores importantes como Gorka y Koldo vieron su quinta amarilla, por lo que se perderán el próximo partido ante el Arenas. Un conjunto el rojinegro dirigido por un viejo conocido en Urbieta como es Jabi Luaces, con 14 años a sus espaldas en el club foral repartidos en dos etapas. «Ahora tenemos un partido muy duro por delante, con un Arenas que está en una racha muy buena. Y un entrenador que conoce al dedillo la plantilla y el campo. Seguro que vendrán motivados para intentar ganarnos, sabiendo que a pesar de estar donde estamos será muy complicado», destaca Arrondo.