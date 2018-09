Urtzi Arrondo (Gernika): «La estrategia nos ha dado una clasificación muy importante para el club» 03:18 Los jugadores del Gernika festejan el gol de la victoria. / Manu Cecilio El técnico blanquinegro valora la clasificación para la siguiente ronda de Copa, tras lograr el pase en el último minuto. FERNANDO ROMERO Gernika Jueves, 6 septiembre 2018, 19:31

«Era un partido a vida o muerte», comenzaba Urtzi Arrondo su análisis sobre la clasificación copera in extremis, tras imponerse prácticamente sobre la bocina a la Cultural de Durango en Urbieta. Un pase a la siguiente ronda «muy importante para el club, para el equipo, para la moral en este inicio, para seguir currando... y más con estos goles que llegan al final, que te dan un plus extra de moral», señalaba. Y es que el choque de este miércoles en Urbieta no se resolvió hasta el minuto 89, cuando Gorka Larruzea peinó una falta para marcar el único tanto del encuentro, llevando el júbilo a la poblada grada de Urbieta.

Un choque que respondió, más o menos, a lo que se podía esperar, con dos rivales a los que les gusta ser protagonistas y que no especulan con su juego. «Ya conocíamos al equipo, yo mejor que nadie, que me he enfrentado a ellos los últimos cuatro años. En la primera parte, hemos salido con un sistema diferente y no lo hemos interpretado bien. Ellos, aunque no han generado muchas ocasiones, han dado sensación de dominar el partido y han llevado la iniciativa. Nosotros no hemos estado muy cómodos, aunque hemos tenido algunas ocasiones», desgranaba el preparador gernikarra.

«Luego hemos ajustado mejor, hemos estado más cómodos, nos hemos ido un poco más arriba y, aunque no hemos gozado de muchas ocasiones claras, el partido parecía tomar una dirección concreta. Ellos han tenido que empezar a jugar más directo, que no es su fuerte», añadía en su análisis del encuentro.

Urtzi Arrondo incidía en la forma en la que llegó el gol, el balón parado. Una de las armas que suelen caracterizar al Gernika pero que, hasta el momento, no estaba dando el resultado esperado.«La estrategia te da y te quita muchos puntos. Hemos hecho hincapié en que estas semanas no hemos estado acertados. El primer partido de Liga lo perdimos así, con un gol en propia portería, y ahora nos ha dado el pase a la siguiente eliminatoria», afirmaba sonriente el técnico del Gernika, a pesar de que «hemos tenido un susto en el descuento» con una postrera ocasión de la Cultural que se fue muy cerquita del palo.

El gol de Gorka Larruzea, además de evitar lo que parecía una prórroga de manual, ha sido el primer tanto de los de la Villa Foral en esta temporada. Tres partidos ha tardado en llegar el premio. Aunque esa circunstancia no preocupaba al preparador de los de la Villa Foral. «Ha costado en llegar, pero esto es cuestión de rachas. Seguramente otras veces, con menos, vamos a marcar más», apuntaba.

El próximo rival en Copa para el Gernika será el Sant Andreu, en tierras catalanas. Un rival que dejó en la cuneta al Cornellá tras otra eliminatoria agónica que no se resolvió hasta la tanda de penalis. «No hay descanso. Primer el Calahorra y después a preparar el viaje. Son fechas difíciles para un equipo como nosotros, con gente que trabaja y que tiene que pedir permiso para poder viajar. Vamos a ver cómo lo organizamos y a preparar bien ese partido. Tendremos seguro opciones de pasar y seguir en la competición», concluía.