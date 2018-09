«Siento orgullo de este equipo», proclama Urtzi Arrondo (Gernika) 07:13 El técnico Urtzi Arrondo, en rueda de prensa. / El Correo El preparado blanquinegro alaba el esfuerzo y el coraje de los suyos después de una semana muy complicada, con tres partidos y una dolorosa eliminación en Copa. FERNANDO ROMERO Gernika Domingo, 16 septiembre 2018, 22:43

Sensación agridulce en la caseta blanquinegra al término del encuentro ante el Real Unión. El punto sumado frente a los fronterizos puede saber a poco a tenor de cómo se ha desarrollado el encuentro. Pero, del mismo modo, hay que saber ponerlo en valor después de la ajetreada semana vivida por los gernikarras. «Ahora mismo lo que siento es orgullo por este equipo», proclamaba el técnico del Gernika tras el duelo. «Hay que tener en cuenta de donde veníamos esta semana, con el partido de Calahorra y la eliminatoria en Barcelona. Viendo cómo se presentaba este partido, siento orgullo del equipo, de cómo se han vaciado, de cómo han sido dominadores ante el adversario que teníamos delante y su potencial. No puedo más que agradecerles el esfuerzo que han hecho esta semana y por cómo han competido en estos tres partidos», insistía Arrondo.

Una competitividad del conjunto de la Villa Foral que queda patente sobre el terreno de juego pero no así en el marcador. «No estamos recibiendo los frutos a los que nos estamos haciendo acreedores en el campo. Nos está costando ganar, cuando estamos haciendo méritos más que suficientes. Los dos encuentros de casa los hemos merecido ganar, por ejemplo. Hay que valorar el punto conseguido hoy, pero sobre todo hHay que quedarse con que el equipo juega de tú a tú a todo el mundo, dando la cara. Los resultados van a llegar», afirmaba con rotundidad el técnico de Beasain.

En este sentido, lamenta que ante el Real Unión no hayan podido lograr esa primera victoria en Liga que se les resiste tras cuatro jornadas disputadas. «La primera parte era de ir ganando al menos 1-0. Hemos sacado un montón de acciones claras, hemos jugado en su campo, no les hemos dejado hacer su juego. Para ellos ha sido un partido incómodo, pero se llevan un punto», relataba. «Hemos llevado la iniciativa del partido, les hemos obligado a jugar en largo… nosotros hemos jugado mucho en su campo, prácticamente no nos han llegado. Y nosotros, sí hemos tenido buenas situaciones. Es un tema de eficacia. Al final, ha sido la estrategia la que ha decidido. Dos errores, uno por cada lado, te condenan y empate a uno», indicaba con resignación.

El Real Unión, menos protagonista en este duelo, fue sin embargo el que logró adelantarse en el marcador en un saque de esquina que aprovechando el fallo local. «Los rivales nos están haciendo goles con muy poco. Es un tema de concentración, saber que nos penalizan y enfatizar en la estrategia, que decide muchos partidos», indicaba. Pese al golpe, el Gernika ha tirado de casta y «el equipo se ha levantado. A pesar de haber encajado, nos hemos venido arriba rápido. El equipo está fuerte mentalmente. El trabajo no va a cambiar. Ganaremos o perderemos, pero el equipo va a ser competitivo. Ahora mismo, hay que valorar eso. Y mirar con optimismo al futuro», concluía.