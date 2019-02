«El punto no es tan bueno», lamenta Arrondo 07:53 El Correo El técnico foral se congratula por mantener la dinámica positiva de resultados, pero considera que «se nos han escapado vivos» FERNANDO ROMERO Gernika Lunes, 25 febrero 2019, 21:11

El Gernika no pudo pasar de un empate sin goles en el encuentro ante la Gimnástica de Torrelavega de este domingo en Urbieta. Una segunda igualada consecutiva con el marcador inamovible, pero con regusto bien diferente. Si la de la pasada jornada ante el Tudelano fuera de casa se pudo considerar como positiva, la de esta semana en casa no lo es tanto. «Para nosotros no es tan bueno el punto. En frío, ves la primera parte, y ahí se nos han escapado vivos, como quien dice», valoraba Urtzi Arrondo. «Es una pena. Teníamos muchas esperanzas puestas en el partido. Veíamos cómo se estaba poniendo la clasificación, con los resultados que había habido, y ganar era meter mucha presión a equipos que están ahí cerca», proseguía.

Como bien señala, el conjunto foral fue netamente superior a los cántabros en la primera mitad, manejando el encuentro con solvencia y encerrando a su rival. «No han pasado casi del medio campo. Hemos cambiado el sistema por primera vez en casa, por diversos motivos: bajas, cómo jugaron ellos el otro día… y no nos ha ido mal. Hemos tenido nada más empezar la ocasión más clara del partido, en el minuto dos. Sabíamos que adelantarnos marcaría mucho el partido. Hemos estado ahí… pero nada», analizaba. «En la segunda, se ha igualado más y nos ha costado. El partido se ha abierto en exceso para lo que nos suele gustar en casa. A pesar de que no nos han generado ocasiones, ya no estábamos tan cómodos, hemos tenido que ajustar un poco. Ha sido un querer y no poder. Sí nos han generado algo más de inquietud. Hemos hecho todo lo posible, pero no estado tan fluidos y no hemos encontrado el gol», se lamentaba. Arrondo era contundente en este sentido: «Cuando se pregunta por merecimientos o quién gana a los puntos, eso no vale para nada. Hay que estar acertados. Por muy superior que seas, hay que meter un gol más que el rival».

«Es una pena porque ganando les hubiéramos sacado 9 puntos. Y ya se quedaban tres equipos un poco más descolgados, te la jugarías a un puesto con todos los demás... Pero ya no vale pensar en eso», aseguraba.

Arrondo prefiere quedarse con lo positivo del encuentro ante los de Dani Mori. «Hay que valorar también que hemos dejado a la Gimnástica sin casi ocasiones, no nos han sacado un córner. Hay que seguir, un punto más, seguimos otro partido más sin perder». En este sentido, quiso destacar el buen momento del equipo, y resaltar la importancia de «mantener la constante de todo el año de no perder dos partidos seguidos, e ir sumando en la segunda vuelta lo que no estábamos sumando en la primera, que llevamos 8 puntos más. Hay que ser optimistas con el trabajo del equipo». «Esto se va a decidir en los últimos partidos», concluía.