«Puedes merecer o no, pero tienes que estar acertado», apunta Arrondo

Urtzi Arrondo ha indicado que «la lectura no puede ser más negativa» del duelo en Urritxe en el que el Amorebieta les ha superado por 3-1. El resultado, unido a la lesión de Enziondo, que ha abandonado el césped «con un corte importante y con la espalda tocada», y la expulsión de Etxabe, empujan al técnico de los forales a realizar esta valoración. Asimismo, ha hecho hincapié en que «llevamos 28 jornadas y no nos han pitado ningún penalti y ha habido muchas situaciones para que nos lo piten». Con el 0-0, el propio Enziondo logró regatear al portero y recibió un toque por detrás en el área. «El línea había dicho que era penalti», apunta el míster, aunque el colegiado no lo ha señalado y Arrondo se ha quedado con la sensación de que esa acción podría haber condicionado el rumbo del encuentro.

Además, ha incidido en que han sido mejores en la primera mitad, donde han disfrutado de «dos buenas ocasiones», además de esa acción en la que no se pitó penalti. «Puedes merecer o no, pero tienes que estar acertado en las áreas», ha ampliado. Tras el descanso, el conjunto blanquinegro ha estado «condicionado por el resultado», según el entrenador, que ha asumido a su vez que se ha equivocado al sustituir a Guarrotxena por Pradera, debido a que «se ha abierto en exceso el partido».

El Gernika, en estos momentos, continúa empatado a puntos con los conjuntos que ocupan las plazas de descenso y pierde el golaverage frente a un rival directo como es el Amorebieta, que se sitúa ya a cinco puntos de distancia. Los azules han logrado cortar la racha de siete encuentros sin perder que acumulaban los forales, pero Arrondo ha mandado un mensaje de esperanza a los suyos: «El equipo se ha visto en peores situaciones y se va a levantar seguro».