Paso atrás del Gernika

El derbi del pasado sábado en Urritxe supuso el final de una gran racha de resultados para el Gernika. Siete jornadas consecutivas sin conocer la derrota habían aupado a los de Urtzi Arrondo a posiciones fuera del descenso. Sin embargo, el tropiezo ante los azules, unido al resto de marcadores del fin de semana, han devuelto a los forales a la 17º posición, en posición de descenso directo a a Tercera. Y es que esta 27 jornada liguera no ha sido especialmente propicia para los blanquinegros. No solo por el hecho de haber visto truncada su dinámica, sino también por el hecho de que la mayoría de los rivales directos en esa lucha por eludir la zona roja de la clasificación han puntuado en mayor o menor medida. Empezando por su propio verdugo, el Amorebieta, que da un pequeño salto y se escapa hasta la duodécima plaza, cinco puntos por encima de los de la Villa Foral, a los que también tienen ganado el average particular tras el 3-1 encajado en Urritxe.

En ese furgón de cola, el único que no ha podido incorporar puntos a su casillero ha sido la Cultural de Durango. Los blanquiazules, anclados en el farolillo rojo, perdieron por la mínima en Lasesarre y ven cómo se complica un poco más todavía su situación. El resto de adversarios, todos pudieron hacerse con botín. Los más beneficiados, Vitoria y Gimnástica de Torrelavega, quienes lograron sendas victorias de especial importancia que comprimen un poco más la situación, ya de por sí apretada. El filial del Eibar logró un holgado triunfo ante el Leioa en Ellakuri (3-1), mientras que el conjunto cántabro se impuso en El Malecón (2-1) al Oviedo B. Dos victorias de campanillas ante rivales cuya aspiración es colarse en el grupo de equipos notables. Vitorianos y cántabros suman 24 puntos, a tiro de un partido del Gernika. Por delante de los blanquinegros, en la posición de play-out está el Izarra, que pudo arañar un empate en los Campos de Mareo ante el Sporting B en un choque saldado sin goles para colocarse con 28 en su casillero.

Una de las sorpresas de la jornada la protagonizó el Tudelano, que fue capaz de imponerse en su campo por 2-1 a la UD Logroñés, uno de los 'gallos' del grupo, tercero en la tabla. Un choque en el que la necesidad de sumar de los navarros superó a la ambición de los riojanos en la lucha por los puestos de promoción de ascenso. El conjunto dirigido por José María Lumbreras abandona el furgón de cola para tomar algo de aire, con 30 puntos. Con uno más se sitúan Calahorra y Real Unión. En el caso de los fronterizos, tras lograr un más que meritorio empate sin goles en Stadium Gal ante el Mirandés, el segundo clasificado. Los rojillos, por su parte, firmaron tablas ante el Arenas. Los areneros, con 32 puntos, los mismos que el ya reseñado Amorebieta, y también que el filial sportinguista, comandan este grupo de equipos ubicados de mitad de la tabla hacia abajo, en el que, como queda demostrado jornada tras jornada, el baile de posiciones en prácticamente continuo.

Como reza el refrán, las desgracias nunca vienen solas. Y el Gernika, además de regresar a posiciones de descenso, perdió en la recta final del encuentro al delantero Imanol Etxabe, que vio la roja directa por una acción en el salto con Simic. Una cartulina que le acarreará al menos un par de partidos de sanción. Además, el susto del encuentro lo protagonizó Ibon Enziondo, que no pudo acabar el partido tras estamparse contra una de las vallas publicitarias de Urritxe en una acción totalmente fortuita, afortunadamente sin graves consecuencias.

«La lectura no puede ser más negativa», lanzaba Arrondo tras la derrota en el derbi, apesadumbrado por un resultado abultado y por volverse de vacío de un choque en el que se tenían depositadas muchas esperanzas para tomar aire en una campaña en la que «llevamos jugando finales prácticamente desde septiembre». «Ha sido un despropósito. En la primera parte hemos estado bien, pero en la segunda no. No hemos competido como podemos hacerlo. Yo también me he equivocado con el cambio en el minuto 60, que ha abierto el partido demasiado», incidía el técnico de Beasain, asumiendo su parte de culpa en esta derrota.

Lo cierto es que en estas tres últimas jornadas, en las que el Gernika disputaba una particular trilogía de choques ante rivales directos en la zona baja, el bagaje final ha sido muy probablemente inferior al esperado. Solo 2 puntos de los 9 posibles. Y ambos tras los empates sin goles en el Ciudad de Tudela y en Urbieta frente a Tudelano y Gimnástica. «Es una pena que de estos tres partidos no hayamos podido ganar ninguno. Sabemos que esto se va a decidir al final. Pero los puntos que pasan no vuelven más», lamentaba un Urtzi Arrondo que quiso asimismo destacar el carácter competitivo del Gernika y lanzar un mensaje de ánimo: «El equipo se ha visto en peores situaciones y se va a levantar seguro».