«Ojalá ganemos con un pase mío», lanza Gandiaga Gandiaga protege la pelota ante un jugador del Real Unión. El extremo foral, cedido desde Lezama, afronta con optimismo el choque de este sábado ante el Bilbao Athletic en Urbieta

Un Gernika al alza encara este fin de semana una cita siempre interesante, como es recibir en Urbieta al Bilbao Athletic. Un choque siempre especial, de esos que siempre gusta jugar y en los que los jugadores tratan de dar lo mejor que sí. Y puede que lo sea un poco más para al menos uno de los miembros de la plantilla blanquinegra, Aitor Gandiaga. El joven extremo llegó este pasado verano cedido desde la factoría rojiblanca y espera poder mostrar su mejor versión ante los de Solabarrieta. El de Markina ya apuntaba maneras en la cantera del Eibar, lo que le sirvió para ser incorporado a la disciplina del Basconia al terminar la edad juvenil. Allí permaneció durante dos campañas, en las que disputó 53 partidos y anotó cinco goles. Gandiaga fue el primer refuerzo esta campaña para los de Urtzi Arrondo, quien le está dando confianza en esta su primera temporada en la División de Bronce: 22 apariciones, 7 de ellas como titular.

- ¿Cómo fue su llegada a Urbieta, se está adaptando bien?

- La verdad es que sí. En el vestuario, todo muy bien. Toda la gente es muy cercana, hay mucha gente del pueblo. Eso es algo que ayuda bastante.

- Es su primera temporada en Segunda B. ¿Nota mucho el cambio de categoría?

- Eso es, es mi primera temporada en esta categoría. Y sí que se nota el salto de Tercera a Segunda B, sobre todo en el ritmo de los partidos. Pero me estoy adaptando bastante bien. A ver si puedo seguir así.

- Además, el técnico está contando con usted en prácticamente todos los partidos, aprovechando su polivalencia.

- Sí. No es fácil entrar en un equipo con tantos veteranos. Hay muy buenos jugadores. Creo que Urtzi siempre confía en mí, y yo estoy para aprovechar los minutos que me dé. He jugado en cualquiera de las bandas, también por el centro. Incluso unos minutos en punta en Copa. Donde me pongan voy a intentar hacerlo bien.

- Marcar no ha marcado, pero el otro día dio la asistencia del tercer tanto ante el Calahorra.

- Sí, y estoy muy contento porque ese tercer gol sirvió para darnos tranquilidad en el partido y tres puntos muy importantes para nosotros.

- El Gernika atraviesa un buen momento, aunque sigue ocupando puestos de descenso

- Llevamos ya varios partidos jugando bien, sobre todo en casa. Ahora también hemos empezado a puntuar fuera. Estamos en buena dinámica. La verdad es que hemos hecho partidos muy buenos, pero no nos hemos llevado la victoria. Fuera de casa solo hemos ganado uno, pero últimamente al menos no estamos perdiendo. En Gijón merecimos ganar, en Irún dominamos todo el partido y sacamos un empate, que no es poco. En Miranda también hicimos un buen partido. Creo que estamos muy bien y estoy seguro de que vamos a sacar esto adelante.

- La clasificación está muy comprimida en esa zona baja, donde casi cada jornada hay cambios.

- Los que están por arriba, si ganamos dos partidos seguidos, se meten en la pelea. Y cuantos más estemos ahí metidos, mejor para nosotros. Quedan muchos partidos y esto va a ser largo. Vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.

- ¿Qué ha cambiado para que el equipo haya dado este paso adelante?

- Creo que no hemos cambiado nuestra forma de jugar. Estamos teniendo más acierto, más suerte de cara al gol y están saliendo mejor las cosas. Sí que hemos tenido partidos con fallos individuales o detalles muy pequeños estaban haciendo que se nos escaparan puntos. Y aquí hay equipos punteros que tienen recursos y gente muy buena en todas las líneas y no perdonan.

- La falta de acierto es algo que arrastran a lo largo de todo el curso…

- Llevamos así desde inicio de temporada, que nos está costando meter gol. Ahora Pradera ha cogido algo más de ritmo. Vamos a mejorar en este aspecto. Ojalá ganemos con un pase mío y que meta él o quién sea y nos llevemos los tres puntos.

- Este encuentro ante el Bilbao Athletic, ¿será distinto para usted?

- Jugar contra el Athletic siempre es especial para mí. Y encima en la situación en la que estamos, que necesitamos los tres puntos, todavía más. Creo que el partido será muy similar al del todos los de casa. A cualquier equipo que ha venido con la intención de intentar dominar, le ha costado. Nosotros vamos a tener nuestras ocasiones, ellos también las tendrán. El que mejor las aproveche, se llevará la victoria

- ¿Qué tipo de partido espera?

- Ellos ya sabemos que tienen gente muy buena arriba, en las contras nos pueden hacer daño, pero en casa les podemos contrarrestar. Ya sabemos cómo es el campo y nosotros estamos más adaptados. No les será fácil ganarnos. Para nosotros, la victoria sería muy importante de cara a afrontar luego tres partidos muy importantes que tenemos por delante ante rivales directos como Amorebieta, Tudelano y Gimnástica. Esos son vitales.