«La victoria nos ha venido muy bien», admite Lander
Lander despeja un balón de manera acrobática.
El capitán de los forales reconoce que el triunfo del pasado fin de semana hace que ahora las cosas se «vean de otra manera»

El pasado sábado, el Gernika logró sacudirse de encima la pesada losa que venía arrastrando desde semanas atrás. En un alarde de despliegue físico y de entrega, los forales lograron doblegar a la Real Sociedad B, que la campaña anterior había vencido 0-4 en Urbieta, y sumar así su primera victoria del presente curso. Un triunfo festejado con rabia por todos, deseosos ya de empezar a sumar de tres en tres y revertir la dinámica de resultados en la que se hallan inmersos. «Llevábamos tiempo haciendo buenos partidos y, sobre todo en casa, siendo superiores al rival, pero no conseguíamos los tres puntos. Mentalmente, la victoria nos ha venido muy bien. Ahora se verá todo de otra manera», relataba el capitán Lander Torrealdai.

«En cuanto a juego, estamos bien, sobre todo, en casa, pero los resultados no nos han acompañado. En Urbieta deberíamos haber ganado dos o tres partidos más, haciendo el mismo partido que contra la Real B, o incluso otros en los que hemos tenido aún más ocasiones para marcar», proseguía el centrocampista durante la tertulia de Radio Marca Bilbao. «Hemos tenido en los últimos años dinámicas de ganar 7 partidos seguidos sin hacer muchas ocasiones, y ahora hemos tenido 12 partidos sin ganar teniendo muchas ocasiones. Cuando la pelotita no quiere entrar, no entra. Y los contrarios sin hacer casi nada marcan», desgranaba.

La salida de Jabi Luaces tras varias temporadas al frente del cuadro de la Villa foral y su relevo con Urtzi Arrondo «no tiene nada que ver» con la situación que atraviesa el equipo. «Con Urtzi estamos muy a gusto, vamos a muerte con él. Es cosa de pequeños detalles. El año pasado, haciendo menos ocasiones en muchos partidos, los ganábamos. Las dinámicas en el fútbol, para bien o para mal, son como son», analiza Torrealdai.

Había que hacer algo para tratar de darle la vuelta a la tortilla. Y ahí surgió la ya conocida y viralizada imagen de los familiares de los forales entrando al vestuario antes del encuentro contra los donostiarras, una iniciativa organizada por los capitanes del equipo. «Pensamos en que teníamos que hacer algo diferente para motivarnos y salir más enchufados de lo que solemos salir. A uno se le ocurrió meter a los familiares y nos pareció una idea muy buena», relata. Al principio, su intención era ponerlo todo en marcha «sin que se enterara Urtzi, pero al final le comentamos la intención que teníamos y también le pareció algo muy bonito». «Fue un poco locura conseguir los contactos de todos los familiares sin que se enteraran el resto de compañeros», afirma Lander. El factor sorpresa era determinante.

Y así fue. Cuando llegó el momento, «había un jugador a mi lado, el primero en entrar fue justo su padre y dijo: '¿Qué hace aquí?'. Había compañeros llorando, la charla fue muy emotiva. Se quedaron todos muy sorprendidos y nos llegó a todos al corazón», lanza orgulloso. Porque si de algo pueden presumir en el Gernika es de ser una verdadera familia. «Decirlo es fácil, pero nosotros lo demostramos con hechos», asevera con vehemencia. «A pesar de ir últimos en ese momento, el ambiente en el vestuario era fenomenal. Todos los días que vamos a entrenar lo pasamos bien, hay buen ambiente, tenemos confianza. Fue el puntito que necesitábamos para creérnoslo y sacar el resultado», apostilla. Sin embargo, de todo esto, a Lander le queda una pequeña espinita, y es que «no queríamos que tuviera toda la repercusión que ha tenido, sino que fuera algo más interno». «Pero hoy en día, con las redes sociales, ya sabemos lo que hay», espetaba.

Logrado ese primer triunfo, ahora hay que seguir remando para salir de esa zona de descenso en la que continua inmerso el equipo. Lo harán, si cabe, con más tranquilidad aún. «En el Gernika tenemos que ser fuertes. Sabemos que se trabaja bien, las limitaciones que tenemos, que no somos un club profesional como otros... El presidente sabe que de nuestra parte ponemos todo, que el cuerpo técnico lo pone todo. Se agradece que en el día a día que tengas esa tranquilidad desde la directiva», destaca el capitán. «Lo del año pasado no es lo real. Lo real es estar en la pelea para no descender y conseguir la salvación. Cada vez que se consigue creo que es un milagro», concluía Lander.