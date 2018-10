GERNIKA-AMOREBIETA Larruzea y Murgoitio, amigos y rivales Murgoitio (izquierda) y Larruzea (derecha) posan sobre el césped de Urbieta antes del derbi de este viernes. / F. Romero El atractivo derbi de este viernes entre Gernika y Amorebieta propicia el reencuentro sobre el césped de varios antiguos compañeros de vestuario FERNANDO ROMERO Gernika Miércoles, 10 octubre 2018, 21:28

Tarde soleada, temperatura más que agradable y el fútbol de bronce como epicentro de una animada charla entre dos jugadores que se verán las caras este viernes en Urbieta con motivo del derbi que enfrentará a Gernika y Amorebieta. Un duelo en la zona baja de la tabla del que ambos esperan salir vencedores, aunque la mayor necesidad de sumar sea de los locales. Nuestros protagonistas son Gorka Larruzea, del conjunto foral, y Mikel Murgoitio, de los 'azules'.

Casualmente, o tal vez no tanto puesto que fue citado 'ex profeso', Mikel es uno de los varios jugadores del Amorebieta -al igual que Iker Bilbao o Mikel Zarrabeitia- con pasado en las filas gernikarras y que tendrá que enfrentarse a aquellos con los que hasta no hace mucho tiempo compartía caseta. De hecho, su regreso 'anticipado' al estadio blanquinegro le ha costado alguna que otra chanza durante esta distendida entrevista por parte de algunos excompañeros.

'Larru' y Murgoitio tienen claro que el duelo de este viernes no será sencillo de afrontar para ninguno de los dos equipos. Con estilos y características bastante similares en planteamientos y en juego, ambos prevén un choque «bastante igualado, de disputa, de bastante duelos. También tendrán mucha importancia las segundas jugadas. El mínimo error que cometamos lo podemos pagar caro», adelanta el 'azul'. «Tendremos que estar intensos y aprovechar que jugamos en casa, donde últimamente hemos hecho buenos partidos, y seguir esa misma línea. La clave está en jugar juntitos y cerrar espacios. Tenemos que aprovechar la oportunidad de jugar en casa para sumar esa victoria que tan bien nos vendría», afirma el menor de los Larruzea.

No le falta razón, puesto que el Gernika es, junto con la Cultural de Durango, el único equipo del grupo que aún no conoce la victoria. Y no ha sido precisamente por mal juego o no llegar a portería. Méritos han hecho, pero «nos están penalizando demasiado los errores, sobre todo en los partidos de fuera». «Ahí sí que hemos tratado de jugar juntos y hacerlo bien, pero han sido partidos más difíciles. Y el último, el de la Gimnástica, creo que ha sido el peor de todos. No estuvimos finos ni en juego ni de cara a la portería», relata el ofensivo centrocampista blanquinegro.

El Amorebieta llegará a Urritxe en una situación ligeramente más cómoda, tras haber logrado enlazar un par de victorias consecutivas, aunque también viene de caer en la última jornada ante el Leioa. «Los puntos contra la Gimnástica fueron muy importantes, lo mismo que el triunfo ante el Vitoria. Pero contra el Leioa cometimos dos errores bastante graves que nos costaron el partido. Así que el viernes esperamos volver otra vez a la dinámica de la victoria», señala Mikel mientras Gorka niega con la cabeza entre risas.

Gorka Larruzea y Mikel Murgoitio mantienen en sus equipos una continuidad que les hace sentirse muy cómodos y disfrutar del fútbol, «aunque no estemos ganando», lamenta el jugador del conjunto foral. «Tengo continuidad, estoy muy a gusto en el campo… Urtzi (Arrondo, su técnico) me ha dado esa confianza. Es importante jugar y participar en el equipo», añade. Por su parte, Mikel empezó no jugando mucho en el equipo dirigido por Iñigo Vélez, pero «con el paso de los partidos he ido entrando más, y los últimos tres los he jugado enteros. Muy contento hasta el momento, espero que siga siendo así», apunta.

Cuestionados por su opinión sobre el equipo rival, los dos futbolistas mantienen las formas y recitan cual mantra las virtudes de su adversario, ambos en la misma línea: «Un equipo peligroso, que hay que mantener la concentración los noventa minutos para frenarles, el que menos errores cometa se llevará el partido…». Pero la cosa vuelve a las andadas cuando Gorka, mientras comenta que en el Amorebieta hay «bastante conocidos», lanza un «a ver si se relajan un poco» y que «a partir del viernes que ganen todo lo que puedan» en medio de más risas.

Algo que sí alaba el jugador del Gernika es que el conjunto de Urritxe esté «cogiendo esa filosofía de tener gente de casa. Han subido a varios jugadores, y eso es también muy importante. Jugar en Segunda B es muy complicado y que se siga esta filosofía es muy positivo».

Los decibelios aumentan de nuevo instantes después, al preguntarles por jugadores clave o a vigilar de su rival. Aquí, Murgoitio trata de arrancar serio, pero Gorka rápidamente le interrumpe, señalándose a él mismo en medio de una sonora carcajada. «Pues un poco a él (a Larruzea), que las pone muy bien, y arriba también a Pradera, que es un jugador que les da mucho, pelea muchos balones, los aguanta… Y 'Larru' a balón parado es un jugador muy peligroso», añade de nuevo. «Pues yo qué te voy a decir… Murgoitio porque está más atrás y no hace falta, si no… jajaja», responde Gorka.

La clásica pregunta acerca de un pronóstico en este derbi dispara definitivamente la risas:

- «Con un 0-1 me vale», lanza Mikel

- «Pues 1-0. Pedirnos dos goles ya va a ser mucho», sentencia Gorka.