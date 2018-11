Lander da al Gernika su primera victoria Lander, autor del gol, conduce la pelota entre dos rivales. / Luis Ángel Gómez Gernika 1 - 0 Real Sociedad B Un testarazo del capitán otorga al conjunto foral el primer triunfo liguero de la temporada tras un intenso partido frente al Sanse FERNANDO ROMERO Gernika Sábado, 17 noviembre 2018, 21:14

Por una vez, el número 13 no estuvo asociado a la mala fortuna. Todo lo contario. Al menos para un Gernika que por fin puede saborear las mieles de la victoria. La primera del curso en Liga. Se ha hecho esperar demasiado, como demostraban los gestos de jugadores, técnicos y aficionados en Urbieta tras el pitido final del colegiado. El testarazo del capitán Lander en el 67' se coló en el fondo de la portería txuriurdin para algarabía local. De ahí hasta el último suspiro, sufrimiento que se tornó en alegría en el 93'. Los tres puntos sumados ante los donostiarras colocan al Gernika con 9 en la tabla, abandonando el farolillo rojo.

El Gernika entró en el partido como se esperaba. Pleno de intensidad y de empuje, tratando de acogotar desde el inicio al cuadro donostiarra. Aunque los de Imanol Alguacil no se amilanaron y trataron de mantener todo el tiempo posible la pelota en su poder. Son, de hecho, el equipo de toda la Segunda B que más porcentaje de posesión logra por partido. Eso propició una primera mitad tremendamente disputada en la que no hubo un dominador claro. No solo eso, sino que los porteros se convirtieron también en espectadores de lujo de un partido en el que cada balón dividido era una batalla.

1 Gernika Garrantxo, Kevin, A. Larruzea, Koldo, Aimar, Lander, Enziondo (Santamaría, 90+), G. Larruzea, Pradera, Abaroa (Otiñano, 85'), Parra (Guarrotxena, 88'). 0 Real Sociedad B Zubiaurre, Pecharroman, Muñoz, Aranbarri, Lapeña, Guevara (Sáenz, 77'), Thior (Sola, 62') Zubimendi, Olaizola, Roberto López, Calvillo (Ekaitz, 86'). gol: 1-0, m. 67: Lander. árbitro: Pardeiro Puente (comité cántabro). Expulsó al técnico local Urtzi Arrondo. Mostró amarillas a los locales Ander Larruzea y Enziondo, y a los visitantes Calvillo y Aranbarri. incidencias: Urbieta. 650 espectadores.

Los de Urtzi Arrondo buscaron sacar provecho de sus armas. El empuje, la presión y el balón parado. Pero no lograron sorprender a un muy ordenado conjunto txuriurdin, que respondía buscando la velocidad de sus carrileros o amasando la pelota, según requería la ocasión. Un lanzamiento lejano y sin peligro del lateral zurdo txuri urdin fue de lo poco reseñable en el arranque del encuentro en la faceta ofensiva.

Mediada la primera mitad, Gorka Larruzea dio un pequeño susto. Tuvo que retirarse a la banda para ser atendido, pero afortunadamente para su equipo pudo continuar en el partido. Hasta el minuto 35 de juego no se pudo ver en Urbieta la primera, y casi única, ocasión clara de peligro. Fue para los forales. Enziondo apareció con velocidad por banda derecha y puso un centro envenenado. Tanto que el balón lo repelieron a la vez el portero y el larguero. El esférico le cayó a Abaroa, que metió la testa pero envío el cuero por encima del travesaño. Incansable el de Lekeitio, peleó todo lo habido y por haber.

El Sanse sí que llegó en varias ocasiones hasta zona de tres cuartos dando sensación de peligro, pero no llegó a inquietar a un muy tranquilo Garrantxo. Tan solo Muñoz, en el 41', trató de sorprender con un disparo lejano desde más allá de la corona del área, sin riesgo alguno para el meta cedido precisamente por la Real a los de Urbieta.

En la segunda mitad, el equipo de Imanol pareció salir con aires renovados, y buscó tener el balón durante algunos minutos, con profundidad por bandas. Pero el Gernika tenía la lección muy bien aprendida y rara era la ocasión en la que no encimaban al menos dos jugadores al contrincante que manejaba la pelota. Esa intensísima presión tuvo su efecto, y propició numerosos fallos en los visitantes. Los forales fueron, de hecho, quienes tuvieron la primera ocasión tras la reanudación. Una vez más Abaroa, que recogió el cuero dentro del área, recortó y se sacó un disparo cruzado que se fue muy cerquita del palo derecho de la meta de Zubiaurre.

Poco después, el técnico local Urtzi Arrondo fue expulsado por unas muy tibias protestas a instancias de la asistente. Sufrió en la grada como un aficionado más, aunque sin dejar transmitir órdenes a los suyos en ningún momento.

Al filo del minuto 60, Mikel Abaroa estuvo a punto de meter la testa en un buen balón áereo en lo que pudo haber sido el primer tanto del encuentro. Pero le faltaron centímetros. Otra acción suya, en el 64', se fue de nuevo junto al palo tras peinar la pelota hacia atrás en el área. El ansiado gol llegó en el minuto 67. Pradera peleó y ganó el balón, abrió a la izquierda para el centro de Larruzea y Lander saltó más que nadie para cabecear cruzado al fondo de la portería. Urbiera estalló de alegría. Pero vistos los precedentes de otras jornadas, tocaba aguantar la respiración.

La Real B dio un pasito adelante y forzó una falta lateral muy peligrosa solo tres minutos después, pegadita a la línea del área. El Gernika, que defendió esa acción literalmente con todos sus hombres dentro del área, logró repeler el peligro tras un par de rechaces.

Fue de lo poco peligroso que logró crear el filial donostiarra, que apenas podía alcanzar la zona de tres cuartos de campo. Ni con los cambios logró invertir esa dinámica Imanol Alguacil, que se desesperaba en banda. 'Petxa', ex del Gernika la temporada pasada, lo intentó con un zapatazo lejano en el 82', pero el balón se marchó muy alto. Fue el último lanzamiento de una batalla en la que por fin los forales salieron vencedores.