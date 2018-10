CD Vitoria, rival del Gernika Koldo Obieta: «Será difícil puntuar en Urbieta» Obieta controla el balón en el duelo ante el Arenas. / CD Vitoria El delantero gernikarra se enfrenta este domingo a su exequipo y a varios de sus amigos en un duelo de gran importancia en la lucha en la zona baja de la tabla FERNANDO ROMERO Gernika Jueves, 25 octubre 2018, 18:27

Urbieta será el escenario este domingo de otro duelo de gran atractivo que tendrá como rivales a dos equipos de la zona baja como son Gernika y CD Vitoria. Ambos en zona de descenso, separados por tan solo un punto, pelearán por sumar unos puntos vitales para salir del pozo. Un choque en el que Koldo Obieta, ariete del filial armero, tendrá sentimientos cruzados. Natural de la Villa Foral, jugó con los gernikarras durante tres temporadas antes de saltar a Zamudio y Amorebieta, para recalar finalmente en el club alavés, donde cumple su segunda campaña. Obieta es, como curiosidad, socio del club blanquinegro, y tendrá enfrente a varios integrantes de su cuadrilla de amigos. Un hecho que dejará aparcado durante los 90 minutos que dure el partido «porque todos queremos lo mejor para nuestros respectivos equipos».

- ¿Cómo es eso de enfrentarse a su equipo, a sus amigos…?

- Aunque ya nos hemos enfrentado más veces, siempre es bonito, especial. Koldo (Berasaluze) y Gorka (Larruzea) son de mi cuadrilla. Al final, dentro del partido intentas competir al máximo, siempre sabiendo que el de enfrente es amigo tuyo. Aunque siempre hay faltitas, disputas… que se quedan en nada después del pitido final. Es parte del fútbol.

-Berasaluze apunta, con bastante 'mala idea' por cierto, que usted puede ser el único socio del Gernika que se alegre de una derrota del club el domingo.

- Ja, ja, ja. Pues puede ser que sí, junto a mi padre, supongo.

- Bromas a parte, la situación que atraviesan los dos equipos no es precisamente buena.

- La verdad es que no, la necesidad de los puntos la tenemos los dos equipos. Ahora mismo, no me atrevería a hacer un pronóstico del partido porque puede pasar cualquier cosa.

- ¿Cómo ve desde la distancia la situación del Gernika?

- El cambio de entrenador, tras cinco o seis años con Luaces, el equipo tenía las ideas muy claras… Ahora viene uno nuevo y al principio siempre cuesta adaptarse. Pero están siguiendo la línea de las últimas temporadas, el estilo de juego es muy similar, el bloque de jugadores también es el mismo… Otros años también les ha costado empezar, pero luego siempre cogen una buena racha y sacan los puntos necesarios para salvarse. Creo que este año también, antes o después, empezarán a sumar los puntos que no han sumado y saldrán de ahí abajo.

- Casualmente, esa reacción suele llegar sobre estas fechas.

- Sí que es verdad que, años atrás, sobre noviembre han reaccionado. Casualidad que nos toca enfrentarnos ahora con ellos, cuando buscan esa primera victoria que les está costando conseguir. Parece que son sus fechas, las que les gustan a ellos.

- Su equipo, el Vitoria, ya ha ganado, pero la situación es bastante similar.

- A nosotros, los partidos se nos están decantando en contra por detalles en los que fallamos. La intención es cambiar eso cuanto antes, y que los detalles pasen a caer de nuestro lado. Estamos trabajando en ello. Si lo conseguimos, poco a poco creo que empezaremos a sumar más puntos. Casi todos nuestros partidos han sido muy igualados, y hemos tenido opciones de puntuar en todos. Pero por pequeños detalles que en esta categoría se pagan caros, nos han perjudicado y no hemos conseguido sacar todos los puntos que creo yo que nos hemos merecido.

- ¿El hecho de ser un filial, con muchos jugadores jóvenes, puede influir en ese sentido?

- Sí que somos un equipo con gente joven, que no tiene igual tanta experiencia como los jugadores de otros equipos de este grupo. Hay plantillas con muchos jugadores experimentados, corpulentos, que hacen los partidos muy físicos, y eso a los filiales, a no ser que le des ritmo al partido, muevas el balón y les hagas correr, te llevan a su terreno y al final ahí ellos se desenvuelven mejor. Ahí nos sacan cierta ventaja. Pero bueno, estamos aprendiendo y esperamos mejorar.

- ¿Cómo cree que será el encuentro de Urbieta?

- Para ellos es un partido importante por esa necesidad de conseguir su primera victoria. Será difícil sumar allí. Creo que será el partido típico de Urbieta, en el que ellos buscarán balones largos, segundas jugadas y que se juegue más en nuestro campo que en el suyo. Intentarán tenernos embotellados, llevarnos a su juego. Nosotros no tenemos que entrar en esa dinámica y tratar de hacer nuestro partido. Coger las caídas de los balones largos y, a partir de ahí, tener la calma y la calidad para aguantar el balón, moverlo y así hacerles daño.

- En el apartado personal, parece que poco a poco va contando con más minutos.

- Sí, he sido ya titular en algún que otro partido y me encuentro cada vez mejor. En los últimos dos encuentros ya he sumado casi los mismos minutos que llevaba en los anteriores. Poco a poco voy entrando en la dinámica del equipo y cada vez más a a gusto.

- Supongo que, como jugador del filial que es, le gustaría llegar a jugar algún partido con el Eibar.

- Sí, pero al no ser sub23, es más difícil dar el salto al primer equipo. Tendrían que hacerme ficha, y para el club es lo mismo que hacer un fichaje. De vez en cuando sí que me suben a entrenar con ellos, y eso es importante también. Entrenar con jugadores de esa categoría y de ese nivel te aporta y aprendes mucho.

- ¿Cómo es José Luis Mendilibar como entrenador?

- Es muy cercano. Con los chavales que suben a entrenar es muy comprensivo y siempre les intenta ayudar. La verdad es que cada vez que sube alguno, siempre comenta que está muy a gusto. Eso se agradece.