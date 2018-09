«Es increíble vernos solo con tres puntos en la clasificación», lamenta Arrondo (Gernika) 04:01 Arrondo, durante la comparecencia ante los medios. / El Correo El técnico blanquinegro se muestra apesadumbrado tras un duelo en el que «se nos han escapado dos puntos» FERNANDO ROMERO Gernika Sábado, 29 septiembre 2018, 22:25

Una semana más, sensaciones agridulces en Urtzi Arrondo en su paso por la sala de prensa de Urbieta. El técnico blanquinegro no podía hacer otra cosa más que lamentar la falta de acierto de los suyos tras otro gran partido en el que, sin duda, el empate es un premio menor. «Me voy con la sensación de haber perdido dos puntos», corroboraba el técnico. «Hemos mantenido la dinámica de los encuentros de casa, hoy si cabe más acentuado, hemos tenido infinidad de ocasiones... Ha sido una pena, teníamos muchas ganas de lograr la primera victoria», afirmaba apesadumbrado.

«Clasificatoriamente no se están dando las cosas, y eso me produce tristeza por el esfuerzo del equipo, con gente que ha forzado para jugar, y que no está teniendo la recompensa merecida», insistía en el mismo tono. «Me voy con el orgullo de que los jugadores hacen todo lo posible de para intentar ganar, y es una lástima que no se haya conseguido, porque hemos hecho todos los méritos para conseguirlo», añadía.

Del desarrollo del encuentro, destaca ese penalti a favor del Tudelano, una acción que define como «un penalti raro, que yo no he visto». Además, protesta porque «no nos han pitado un penalti a favor a los cinco minutos del suyo, muy claro por unas manos. Tampoco tenemos ese acierto en las decisiones de los árbitros». En la segunda mitad, «la primera media hora ha sido un asedio por nuestra parte, y en los últimos minutos casi hemos tenido hasta el riesgo de perder el partido» por esas contras y acciones postreras de los navarros.

«Haces el partido que haces hoy, sobre todo en casa, y es increíble vernos solo con tres puntos en la clasificación. Es lo injusto del fútbol. Que si hubiésemos hecho de los tres partidos de casa dos muy malos y uno bueno, tendríamos los mismos puntos que ahora, que los hemos conseguido ante tres buenos rivales que van a estar en la zona media-alta de la tabla» afirmaba Arrondo.

«Esto es largo, el equipo está bien hay que pensar en positivo. Vamos en el buen camino. Esperemos que haciendo lo mismo lleguen las victorias», concluía.