El Gernika suma un punto que sabe a poco Santamaría se lamenta tras fallar una clara ocasión. / F. Romero Gernika 1 - 1 Tudelano Los forales mandaron sobre el Tudelano, pero volvieron a acusar su falta de acierto y no pudieron pasar del empate ante los navarros FERNANDO ROMERO Gernika Sábado, 29 septiembre 2018, 18:34

Escaso premio para el Gernika en el duelo disputado en la tarde del sábado en Urbieta. Los blanquinegros solo han podido sumar un punto frente al Tudelano en un enfrentamiento que, de nuevo, fue dominado con bastante solvencia por los hombres de Urtzi Arrondo, pero a los que les volvió a lastrar su falta de acierto de cara a la portería rival. El cuadro navarro se adelantó en el marcador merced a un discutido penalti poco antes del descanso que convirtió Gabarre, pero los forales lograron igualar mediada la segunda mitad con un tanto de Lander. Tras seis jornadas, el Gernika sigue en la zona baja de la tabla con 3 puntos en su casillero.

Saltó el equipo de la Villa Foral al terreno de juego con algunas novedades en su once, como el regreso de Enziondo a la medular o la vuelta a la titularidad de Santamaría en zona ofensiva, además de la presencia de Altamira bajo palos en detrimento de Garrantxo, el meta cedido por la Real Sociedad que había ocupado la portería blanquinegra en las últimas jornadas.

1 Gernika Altamira, Aimar, Arnáez, Berasaluze, Carracedo, Lander, Enziondo (Gandiaga, 84'), G. Larruzea, Pradera, Abaroa (Parra, 77') y Santamaría (Etxabe, 70'). 1 Tudelano Pagola, Meseguer, Arellano, Lalaguna, Royo, Zamorano, Jiménez (Adán Pérez, 62'), Vega (Tepa, 80'), Gabarre, Ardanaz y Soto. goles: 0-1, m. 31: Gabarre (p.); 1-1, m.64: Lander; árbitro: Alonso De Ena Wolf (comité aragonés). Mostró amarillas a los locales Aimar, Arnánez, Carracedo y Enziondo, y al visitante Meseguer. incidencias: Urbieta. 500 espectadores.

Tras unos primeros compases algo titubeantes por parte de ambos equipos en los que el Tudelano quiso ser protagonista, fue el Gernika quien se hizo con los mandos y comenzó a generar acciones que inquietaron el área navarra. Poco antes de cumplirse el minuto 10, los de Urtzi Arrondo combinaron rápido por banda izquierda, de primeras, para ganar la línea de fondo y forzar el saque de esquina. En el córner, Pradera cabeceó ligeramente alto.

El dominio era de los forales que, a balón parado y con robos gracias a su presión alta, pusieron en aprietos en varias ocasiones más a los navarros. La mejor la tuvo precisamente el recuperado Enziondo en una acción de pizarra. Córner ejecutado hacia la frontal, desde donde enganchó un disparo duro y raso, ajustado al palo, pero que atajó Pagola en dos tiempos. En esa dinámica de claro dominio local llegó otra oportunidad gernikarra, esta vez en las botas de Santamaría. Acción rápida de los de Urtzi Arrondo, que tiraron una diagonal hacia la frontal. Allí recibió el extremo, que controló con tiempo y se preparó el disparo, pero se topó de nuevo con un acertado Pagola.

A la media hora, se produjo la acción que cambió el panorama. En un saque de esquina del Tudelano, el colegiado decretó un penalti a favor de los navarros, muy protestado por la parroquia local. Un leve forcejeo dentro del área en medio del tumulto, la caída de un par de jugadores… y el trencilla no dudó. Pena máxima. Como tampoco dudó Toni Gabarre para ejecutar desde los once metros y colocar el 0-1 en el luminoso.

El gol no amedrentó a un Gernika que no varió su estilo de juego y siguió con su particular cerco sobre el área rival, con envíos desde las bandas y acciones de estrategia, aunque sin llegar a rematar entre los tres palos. El Tudelano, en acciones a la contra, pudo ampliar su ventaja en un par de ocasiones, una por cada banda. En la primera, Jiménez lanzó desde la frontal pero respondió muy bien Altamira, blocando abajo la pelota. En la segunda, desde la izquierda, David Soto le pegó duro desde el pico del área, pero el cuero se fue por encima del travesaño. Justo antes del descanso, la tuvo de nuevo el Gernika. Tras otro saque de esquina, balón suelto en el área que se encontró Gorka, aunque su remate raso y no demasiado potente lo atrapó el meta.

Tras el paso por vestuarios, el Gernika salió con ánimos renovados. No tardó en generar peligro, otra vez muy de forma muy clara. Tanto que incluso en la grada se llegó a festejar el empate. Pero el remate de Lander en segundo palo, totalmente solo, con toda la portería para él, se perdió junto al palo.

Los de Urtzi Arrondo se volcaron en ataque. Por momentos todos sus efectivos, salvo Altamira, jugaban en campo contrario. A excepción de alguna contra visitante bien desbaratada, el Gernika fue quien buscó una y otra vez el arco de Pagola. Aunque el premio del gol no llegaba pese a la insistencia gernilkarra, que tuvo por mediación de Enziondo y Pradera otro par de muy buenas opciones.

Pero, como reza el refrán, 'tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe'. Y así fue. La igualada llegó en el minuto 64, tras un saque lateral que no acertó a despejar la zaga visitante. Ahí apareció muy hábil el capitán Lander Torrealdai, que metió la cabeza y alojó la pelota en las mallas. Solo tres después, en el 67', pudo llegar el tanto de la remontada, pero Pagola se quitó del medio la pelota metiendo el puño de forma poco ortodoxa pero efectiva.

Con las tablas en el luminoso de Urbieta, el encuentro entró en una nueva fase, más dinámica y abierta, con alternativas para los dos equipos. El Gernika controlaba, pero el Tudelano buscaba hacer daño con transiciones rápidas. El peligro, en cualquier caso, era de los de Arrondo.

Aimar Sagastibeltza pudo anotar para los blanquinegros en el 77', de nuevo tras un saque de esquina, pero su cabezazo se marchó rozando el palo. Poco después, Parra, que apenas llevaba un minuto sobre el verde, disparó cruzado, pero el esférico se fue muy cerquita de la base del poste. Idéntico resultado tuvo un zapatazo lejano de Lander faltando ya menos de diez minutos.

Pero el Tudelano no había dicho su última palabra. Con el crono marcando el 85', acción combinada de los navarros, con centro desde el lado izquierdo y el remate de cabeza de Gabarre que se fue junto al larguero. El propio Gabarre, con el tiempo ya cumplido, no controló bien un balón en la frontal, lo que dio tiempo a la defensa germikarra a reaccionar y evitar lo que podía haber sido un claro mano a mano.

La última bala la gastó el Gernika en el 93' de partido, en otra nueva acción a balón parado. Un balón colgado con rosca al punto de penalti y un remate no muy claro que se fue desviado a la derecha de la portería.