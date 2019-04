El Gernika sale del descenso punto a punto Real Sociedad Tras un nuevo empate en Zubieta frente a la Real Sociedad B, el quinto consecutivo, los forales logran escalar al play-out FERNANDO ROMERO Gernika Martes, 9 abril 2019, 18:21

Al Gernika le sigue costando una barbaridad sacar sus partidos adelante en este tramo decisivo de la competición. Los blanquinegros enlazaron este domingo en Zubieta (1-1) su quinta igualada consecutiva para hacer un total de 17 en lo que va de Liga y convertirse, ahora sí, en los 'reyes del empate' de este Grupo 2 de la Segunda B, los mismos que acumula el Real Unión de Irun. Al menos, en esta ocasión, el punto sumado ante el filial txuriurdin sirve para dar un pasito más en la lucha de los forales por salir de la zona roja y colocarse en el puesto 16, en el play-out, sobrepasando precisamente al conjunto fronterizo, aunque ambos igualados con 32 puntos. Los de Urtzi Arrondo salen a un punto por jornada disputada. Un bagaje escaso que deben tratar de revertir en los seis encuentros que restan por disputarse.

El duelo ante los 'potrillos' tuvo dos partes bien diferenciadas. El primer periodo, de claro dominio del Gernika, en el que lograron adelantarse en el marcador merced al tanto de Gandiaga en el minuto 19, e incluso pudieron haber ampliado su ventaja. Pero de nuevo les penalizó esa falta de acierto que les convierte en el segundo equipo menos anotador del grupo, con solo 26 dianas. «Salimos a por el partido en la primera parte, presionando muy arriba, cogiendo riesgos. Ellos se encontraron incómodos, no hicieron su juego. La oportunidades fueron nuestras y ahí vino el gol», desgrana Urtzi Arrondo. Sin embargo, tras el paso por vestuarios, las tornas cambiaron y el dominio pasó a ser del cuadro dirigido por Zulaika, en buena parte porque los de Urbieta acusaron el esfuerzo realizado durante el primer periodo en un «terreno de juego y ante un rival que exigen mucho». «Nos entró un poco el cansancio. Y yo no acerté con los cambios, o no nos dieron lo que esperábamos», asume. «El equipo perdió bastante lo que estábamos atacando y pasamos a una fase más decisiva. Ellos hicieron un par de ocasiones claras que sacó Diego (Carrio) bien. Y, al final, cuando el partido parecía que estaba muerto, no lo supimos cerrar. Tuvimos una ocasión para hacer el 0-2. Y luego, en una contra, metieron un golazo», analiza el técnico de Beasain. «Otro empate y para casa», lanza con resignación.

Al término del encuentro, las sensaciones en la caseta de los forales eran, una jornada más, agridulces. Individualmente, el punto podría darse por bueno por la dificultad del campo y del rival que tenían enfrente. Pero en el global, resultaba insuficiente para la necesidad que arrastra el equipo. «Nos costó valorar el resultado porque, cuando te meten tan al final y llevas tanto tiempo sin ganar... es un golpe duro», admite el preparador blanquinegro. Aunque ese golpe al final fue menor dado que por la zona baja tan solo la Cultural de Durango pudo ganar. Izarra y Gimnástica firmaron tablas en el duelo que les enfrentaba en Merkatondoa, el Tudelano cayó en El Sardinero y, sobre todo, el Real Unión salió finalmente derrotado de Lasesarre, lo que le permite al Gernika ganar una posición y salir del descenso directo. «Hemos dado un pasito más», valora Arrondo.

«Vemos que a todos les cuesta ganar. Ha podido ser peor la jornada. Así que hay que valorarlo desde el sentido de que hemos jugado ya contra tres rivales muy exigentes como Oviedo B, UD Logroñés y Real Sociedad B y no hemos perdido. Y eso dice mucho del equipo», defiende. «Sabemos que en estos momentos es fundamental sumar de tres en tres. Hay equipos a los que hemos cazado solo con empates, como el Real Unión. El Arenas está ahí, pero no llegamos a su altura porque no acabamos de ganar. Son equipos que están con dudas. Hay un montón de enfrentamientos directos de aquí hasta el final. Tenemos esa pena de no haber podido encadenar un par de victorias cuando las hemos merecido», lamenta Urtzi Arrondo.

«Haciendo un análisis de la temporada, estamos en una situación en la que, si las cosas hubieran ido medianamente normal, no estaríamos como estamos. Pero en 32 jornadas cada uno está donde se merece por sus méritos y deméritos», indica el míster. «Tenemos ahora por delante una 'liga' de seis partidos, con rivales difíciles. A estas alturas de campeonato nunca sabes donde están los puntos. Pero el equipo ha demostrado todo este tiempo que es muy fiable y es difícil que pierda esa fiabilidad de aquí al final de temporada», destaca.

El primero de esos adversarios a los que deben hacer frente los forales será el Mirandés. El conjunto rojillo, segundo en la tabla y recientemente proclamado campeón de la Copa Federación, pasará por Urbieta este sábado. El último de los 'gallos' que quedaba por visitar el feudo foral, donde tan solo el Barakaldo ha podido llevarse el triunfo de entre ese grupo de aspirantes a todo. «Ahora que no tiene partidos entre semana, es un equipo temible», advierte un Urtzi Arrondo que no se arruga ante el potencial de los burgaleses. «Seguro que les va a costar, como les cuesta a todos. Más incluso a los equipos de arriba, que están acostumbrados a jugar en campos mejores y de otra manera». «Sea quien sea el rival, nosotros vamos a ir a por los tres puntos», enfatiza. Porque, como dice el propio Urtzi, «qué mejor partido que el Mirandés para ganar y acabar la racha de empates con una victoria que nos daría mucha moral».