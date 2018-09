El Gernika quiere dar la sorpresa ante el líder Bilbao Athletic El conjunto foral aspira a dar la sorpresa en Lezama ante los rojiblancos. / Mireya López El conjunto de la Villa Foral admite la dificultad del reto, pero espera sacar algo positivo de su visita a Lezama FERNANDO ROMERO Gernika Viernes, 21 septiembre 2018, 20:04

Derbi de alto voltaje el que se vivirá este sábado en las instalaciones de Lezama a partir de las 19:00 horas. El Gernika visita al todopoderoso Bilbao Athletic, líder del grupo y que encadena una racha de 14 partidos invicto en su feudo. Serán los gernikarras los que traten de asaltar el filial rojiblanco, tratando de hacer valer su trabajo colectivo de entrega, tesón y garra sobre la innegable calidad individual y dinamismo de las que hacen gala los cachorros. Optimismo y motivación, desde luego, no falta en el conjunto de Urtzi Arrondo, que busca dar el campanazo de la jornada.

«Ellos son líderes, están en una buena dinámica, sobre todo en casa, desde el año pasado. Pero si hacemos nuestro partido tendremos posibilidades de ganar, o al menos de sumar. Está claro que, por números, ellos son favoritos y ganarles sería una sorpresa», admite el técnico blanquinegro. «Pero la ventaja que tenemos, sobre todo a nivel mental, es que en todos los partidos hemos estado bien. Nos hemos enfrentando a rivales buenos, hemos sido superiores en muchas fases… Estamos recibiendo goles ingenuos, pero no nos están generando muchas ocasiones. En Lezama sabemos que eso va a ser difícil, así que tendremos que tener ese puntito extra de acierto en defensa», relata.

Para el preparador de Beasain, una de las claves para sacar algo positivo de este encuentro pasa por «entrar bien al partido y aguantarles bien de inicio». Del juego de los pupilos de Garitano, destaca que «imprimen mucho ritmo durante todo el partido, y al final los rivales caen de maduros. Si no es al principio por calidad, en las segundas partes por cansancio o por ritmo te superan». Para combatirlo, apuesta por la presión y por no dejar pensar a los rivales. «Hay que contrarrestar eso, que la gente de arriba no esté tan conectada en el partido, anularles… y tratar de aprovechar las situaciones que tengamos. Ir a buscarles y hacerles daño», indica.

Eso y, lógicamente, no descuidar la retaguardia ni cometer errores como los que ahora han costado goles y puntos. Ante el Bilbao Athletic eso puede ser letal. «A campo abierto, en las transiciones, matan a cualquier rival. Puedes pensar que estás dominando y cómodo en campo contrario, pero en pocos segundos se plantan en tu área. Hay que estar atentos a eso y no cometer errores con balón. Frenar esas transiciones y obligarles a jugar en posicional» explica un Urtzi Arrondo que sabe del nivel de dureza del encuentro: «Física y mentalmente va a ser muy exigente».

Afortunadamente para los intereses blanquinegros, el equipo ha podido preparar este derbi con calma, sin las apreturas de tener que disputar dos competiciones, y llegan con mucha confianza. «Estos partidos son un poco diferentes, hay un plus de motivación», asegura. Especialmente podría serlo para Gandiaga y Garai, ambos cedidos por los rojiblancos al club foral. «Es lógico que para ellos sea un partido especial. Pero hasta que no acabe no sabes si ha sido para bien o para mal», bromea.

El mister de los gernikarras asegura que no hay ningún tipo de presión en la caseta por la escasez de gol o por la ausencia aún de triunfos en su casillero. Al contrario, se nuestra confiado en que «si seguimos en nuestra dinámica de sensación y juego positivo, los resultados van a venir». «Las sensaciones nos avalan. Si hubiéramos estado mal en estos cuatro partidos, sí sería más preocupante. Pero no ha sido así. El equipo sabe dónde ha cometido los errores, dónde se han escapado los puntos», incide. En este sentido, destaca que el Bilbao Athletic es un conjunto que «concede situaciones atrás, habrá que tratar de aprovecharlas. Cuando hemos merecido ganar por ocasiones, no lo hemos hecho, así que igual en Lezama no tenemos tantas pero metemos una y todo cambia».