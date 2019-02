El Gernika quiere prolongar su racha ante el Bilbao Athletic Abaroa controla el esférico durante el derbi de Urbieta de la pasada campaña. / Maika Salguero Gernika - Bilbao Athletic Los cachorros, mientras, aspiran a romper la dinámica de derrotas recibidas lejos de Lezama FERNANDO ROMERO Gernika Viernes, 8 febrero 2019, 19:42

Gernika y Bilbao Athletic dirimen este sábado en Urbieta (18:00) un derbi de enjundia. Pero es, sobre todo, un choque de especial importancia para los de Urtzi Arrondo. Inmersos en una racha positiva en la que han logrado puntuar en los últimos cuatro encuentros, con tres empates y una victoria, quieren aprovechar ese buen momento para sumar unos valiosos puntos a su casillero y salir de nuevo de la zona de descenso directo. Un triunfo que serviría de inyección de moral de cara a afrontar los siguientes compromisos ligueros, que les enfrentarán a tres rivales directos en esa apretada lucha que se vive en la zona baja de la tabla: Amorebieta, Tudelano y Gimnástica de Torrelavega. «Estamos con muchas ganas de afrontar este derbi, sobre todo después del buen partido del otro día, aunque con la pena de no haber podido sumar los tres puntos. Tenemos otra oportunidad por delante, y vamos con muchas ganas para intentar lograr la segunda victoria seguida en casa», avisa el técnico foral.

Los de la Villa Foral confían en mantenerse fuertes en su feudo, donde han cosechado la mayoría de puntos este curso, ante un Bilbao Athletic que es, a día de hoy, el peor visitante del grupo. Tan solo una victoria a domicilio para el equipo ahora dirigido por Aritz Solabarrieta, que pierde muchos enteros lejos de Lezama. Pero no deben confiarse. El filial rojiblanco quiere romper la dinámica de las últimas cuatro visitas, en las que ha caído derrotado, para tratar de engancharse a la zona alta de la clasificación. «Eso es algo engañoso porque fuera de casa están haciendo buenos partidos», matiza Arrondo. «En Amorebieta, en Tudela… hicieron partidos para ganar. Pero sí que es verdad que están recibiendo goles fuera de casa. Tenemos que intentar aprovechar eso. Y saber que tendremos opciones. Pero será lo de siempre, hay que estar acertados. Que es lo que marca el pequeño hilo entre ganar y perder», añade.

El Gernika, mientras, aspira a encadenar su quinto partido consecutivo sin conocer la derrota y enganchar un segundo triunfo consecutivo ante su afición, después de imponerse al Calahorra por 3-1 hace dos jornadas. «Es importante tratar de mantener la racha. Son cuatro encuentros en los que hemos sumado, aunque no están mucho más lejos de la dinámica que teníamos antes. La diferencia está en que en partidos anteriores que hicimos muy similares no conseguimos puntuar. Y aquí hay veces que los empates lastran. Puedes hacer tres partidos buenos y empatarlos, y puedes hacer tres partidos muy malos y ganar uno, y al final son los mismos puntos. Es importante sumar, pero es importante hacerlo de tres en tres. A ver si con la ayuda de todos podemos conseguirlo», manifiesta el técnico de Beasain. «Tenemos que hacernos fuertes, que sabemos que nuestras opciones las vamos a tener, intentar dejar la portera a cero y ganar», incide.

El del sábado será un duelo entre dos contendientes con estilos claramente diferenciados, que se presupone altamente disputado. La lucha por la posesión será clave. Como también lo será el acierto de cara a la portería rival. Una faceta en la que el Bilbao Athletic es netamente superior al Gernika, con un Asier Villalibre enrachado, con 13 goles ya en su haber. Él solo lleva anotados más de la mitad de los que han conseguido los blanquinegros en todo el curso (20). «La clave estará en intentar no recibir situaciones de gol fáciles por parte de ellos. Lo ideal sería no recibir gol. Luego, nosotros, por nuestro tipo de juego y por cómo jugamos, cómo apretamos en casa en campo contrario, vamos a tener ocasiones de gol, seguro», afirma confiado.

«El equipo tiene mucha confianza en sí mismo. Sabemos antes de salir que vamos a hacer un buen partido, y salimos con esa seguridad. Al rival le suele costar adaptarse. Esperemos que a ellos también les suceda y lo podamos aprovechar», declara Arrondo. «Gente como Villalibre, Benito, Vicente o Larrazabal están en buen momento de forma, están viendo portería fácil. Siempre hay que tener en cuenta a los rivales. Aunque parezca que ellos no están metidos en el partido, con poco te generan ocasiones», apunta el míster blanquinegro. «Si te pones con el marcador en contra, luego es complicado remontarles», añade.

Las lesiones merman al cuadro de Lezama, que no podrá contar con Gorka Pérez por problemas musculares; Sillero, con rotura del quinto metatarsiano; además de Sancet, Baqué y Seguín. Tampoco estará probablemente Peru Nolaskoain, con molestias. Ni tampoco Vivian, expulsado la pasada jornada ante el Leioa. El que sí está a disposición de Solabarrieta una vez cumplido el partido de sanción es Unai Vencedor, convocado recientemente con España sub19. «Siempre sacan gente competitiva, si no es del mismo filial, es del Basconia. Seguro que saldrán once jugadores muy competitivos y habrá que sudar mucho para intentar ganar», lanza. Mientras tanto, en las filas forales, salvo novedad de última hora, Urtzi Arrondo tiene a todos disponibles para confeccionar la convocatoria.

Este partido ante el Bilbao Athletic ha sido declarado por la entidad de la Villa Foral como 'medio día del club', por lo que todos los socios deberán pasar por taquilla (los menores de 18 años tienen acceso gratuito). Aún así, se espera un gran ambiente para vivir este derbi vizcaíno en Urbieta.