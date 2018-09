Un Gernika sin pólvora empata en Urbieta El Gernika ha hecho un partido muy serio, pero sigue sin ver puerta / Mireya López Gernika 0 - 0 Sporting B Los de la Villa Foral suman dos partidos sin ver puerta, pese a las buenas ocasiones. FERNANDO ROMERO Gernika Sábado, 1 septiembre 2018, 22:35

El Gernika ha logrado sumar su primer punto de la temporada, tras empatar sin goles frente al Sporting B en Urbieta. Segundo partido liguero, y segundo partido en el que los locales siguen sin marcar. Por falta de ocasiones, desde luego, no ha sido. Falta ajustar el punto de mira. El choque ante el filial rojiblanco ha tenido muchas alternativas en el juego pero no demasiado trabajo real para los porteros. Los locales fueron ligeramente superiores en el primer periodo, mientras que tras el paso por vestuarios el choque ganó en animación. Urtzi Arrondo presentó un once con varias caras nuevas respecto a la pasada jornada, presumiblemente pensando en el duelo copero del próximo miércoles.

La soleada tarde de Urbieta invitaba a disfrutar de una agradable tarde de fútbol. Y así fue en bastantes fases del encuentro. El Gernika entró con mejor pie al partido, gozando de la primera llegada de peligro con el choque apenas comenzado. Los de Urtzi Arrondo dominaron el esférico y el partido esa primera fase del encuentro, aunque se echaron en falta más ocasiones. El Sporting aguardaba bien plantado y cerraba bien la portería de Javi Benítez.

0 Gernika Garrantxo, Aimar, Igor, Koldo, Carracedo, Lander, Enziondo (Otiñano, 84'), Larruzea, Pradera, Abaroa (Santamaría) y Parra (Gandiaga, 66'). 0 Sporting B Javi Benítez, Espeso, Pelayo, Zalaya, Grajera, Garci (Chiki, 84'), Aizpiri (Villalón, 73'), Pablo Fernández (Gorka Santamaría, 55'), Pedro Díaz, Riego. árbitro Garcés Bargada (comité navarro). Mostró amarillas al local Carracedo, y a los visitantes Bogdan, Pelayo, Aizpiri,Pedro Díaz y Riego. incidencias Estadio de Urbieta, 800 espectadores. Se guardó un minuto de silencio en memoria de Oscar Elguezabal, expresidente del Gernika.

Hasta el minuto 20, el mayor peligro de los de la Villa Foral venía por la banda derecha, con las internadas del capitán Lander,y con la movilidad de Pradera en zona ofensiva. También a balón parado, con varios saques de esquina que no lograron materializar.

El Gernika rozó el gol en dos acciones prácticamente consecutivas, poco antes de la media hora. En dos balones servidos desde el costado zurdo. Primero fue Lander el que no logró acertar a rematar en boca de gol en segundo palo; y casi a renglón seguido, Enziondo cabeceó alto desde el corazón del área.

La respuesta del Sporting B, hasta entonces bastante romo en ataque, no se hizo esperar. Apenas cumplido el minuto 30 de juego, Pedro Díaz disparó desde más allá de la frontal un balón que no encontró portería por muy poco. Y en el 34', un mal despeje de los gernikarras en un saque de esquina acabó impactando en la parte superior del travesaño, para susto de la parroquia local.

Se recompuso bien el Gernika a esos arreones asturianos, y llegó a gozar de otra gran ocasión para haber abierto el marcador. Un gran centro desde la izquierda no lo acertó a cabecear Lander cuando estaba totalmente solo en el punto de penalti.

Las tornas cambiaron casi radicalmente tras la reanudación. El Sporting B salió con una marcha más, dominador. Fruto de ese control, llegó una primera ocasión clarísima, desbaratada por el debutante Garrantxo. Una gran estirada del cancerbero a disparo ajustado de Garci evitó lo que parecía ya el 0-1.

No se amilanó un Gernika que, a base de coraje y entrega, recuperó por momentos el balón, equilibrando la contienda. Lo cierto es que la segunda mitad resultó bastante más entretenida que la primera, especialmente en el último cuarto de hora y ya con los hermanos Santamaría enfrentándose en el verde. Fueron minutos en los que se anternaron llegadas y ocasiones con más o menos peligro en ambas áreas.

El primer aviso gernikarra lo dio Enziondo con un disparo desde más allá de la frontal que se marchó desviado. El gran protagonists fue Gandiaga, entrando desde el banquillo. En el 82' estrelló un balón en el larguero y, tres minutos después, envió arriba una volea desde el interior del área.

El Sporting también gozó de varias llegadas que llevaron el nerviosismo a la grada, especialmente a la contra, aunque no lograron inquietar a un muy seguro Garrantxo.